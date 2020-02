A 35 ans, Cristiano Ronaldo est toujours aussi compétitif. Il a déjà inscrit 25 buts toutes compétitions confondues (21 en Serie A, 2 en Ligue des champions et 2 en Coupe d'Italie) cette saison. Des statistiques qui attirent le respect, mais pas la psychose selon Rudi Garcia. L'entraîneur de l'OL qui n'a "pas prévu de plan anti-CR7" mercredi au Groupama Stadium, lors du 8e de finale aller de la C1 face à la Juve. "Si c'était le cas, il faudrait un plan anti-Dybala ou anti-Higuain. Il y a trop de joueurs très forts dans cette équipe de la Juventus pour résoudre les problèmes individuellement. Il faudra les résoudre collectivement", a annoncé l'entraîneur lyonnais ce mardi en conférence de presse.

"Ce joueur fait évidemment partie des meilleurs de la planète. C'est super de l'avoir en face de nous, même si on essaiera de faire en sorte qu'il nous fasse moins de misères qu'à d'autres, a néanmoins renchéri Rudi Garcia à propos du quintuple Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo, c'est Anthony Lopes qui en parle le mieux. Il le connaît bien pour avoir été en sélection portugaise avec lui. Il n'est pas surpris de ce qu'il fait encore à 35 ans."

" En espérant que la Juve ne soit pas à 100% "

Comme l'a rappelé Rudi Garcia, l'Olympique Lyonnais affrontera un collectif parfaitement huilé en huitième de finale de Ligue des champions. "A nous d'être à notre maximum pour obtenir déjà un bon résultat à l'aller. En espérant que la Juve ne soit pas à 100%. C'est une équipe habituée à gagner. Elle a peu de points faibles, a confié le coach des Gones. Généralement, quand il y a une équipe plus forte, elle est favorite. Il faut déjouer les pronostics car peu de monde nous estime capables de nous qualifier dans cette double confrontation, mais sur la motivation, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à mes joueurs."

Puis Rudi Garcia est revenu très légèrement sur l'épidémie du coronavirus qui sévit en Italie, alors que les supporters turinois devraient être autorisés à venir encourager la Juve au Groupama Stadium. "Il y a des gens spécialisés pour évoquer ce sujet grave, au club et surtout en dehors du club, a-t-il indiqué. Nous sommes concentrés sur le terrain et la préparation du match." Et pas uniquement sur Cristiano Ronaldo...