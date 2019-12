Le Bayern a terminé le travail proprement. Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, et assuré de finir en tête du groupe B, le club munichois a fait le boulot à domicile ce mercredi, en venant à bout de Tottenham (3-1), dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de poules. Eux aussi déjà qualifiés pour la suite de la compétition, les Spurs n'ont pas montré grand-chose.

Pour sa deuxième en LdC sur le banc londonien, José Mourinho avait choisi d'aligner une équipe bis qui n'a pas pesé bien lourd. Car malgré le but de Ryan Sessegnon (20e), inscrit en réponse à l'ouverture du score d'un Kingsley Coman (14e) ensuite sorti sur blessure, les Londoniens ont été baladés et ont logiquement encaissés deux autres buts, œuvres de Thomas Muller (45e) et Coutinho (64e). Premier du groupe B, le Bayern termine cette phase de poules avec huit unités de plus Tottenham, son dauphin et victime du jour.

Le film du match

Plus d'informations à suivre...