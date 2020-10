Ce n'est pas à ce stade de la compétition qu'on attend une telle affiche. Plus au printemps ou pour une finale par exemple. Mais cette édition de la Ligue des champions 2020-21 aura droit à deux duels entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dès la phase de poules, après avoir vu le tirage au sort réunir le FC Barcelone et la Juventus Turin dans le groupe D. Ce choc de Ballons d'Or fait déjà saliver alors qu'il planait un doute sur les chances de les revoir l'un contre l'autre un jour.

Le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid a privé ces dernières années la planète football de cette opposition de rêve, qui a rythmé la Liga pendant tant d'années. A regret. Onze Ballons d'Or sur une même pelouse, ce n'est pas anodin. Et il y avait un risque que cela n'arrive plus jamais. La Ligue des champions va finalement regoûter à ce plaisir certain. Pour la première fois en poules. Ce qui est presque trop tôt étant donné le pedigree de la Pulga et de CR7, qui ont déjà croisé le fer à cinq reprises en C1 pour des soirées plus "prestigieuses" :

Manchester United – FC Barcelone, demi-finales 2007-08 : qualification de Man U.

FC Barcelone - Manchester United, finale 2009 : victoire (2-0) du Barça avec un but de Messi

Real Madrid – FC Barcelone, demi-finales 2010-2011 : qualification du Barça avec un doublé de Messi à l'aller

Un vent de renouveau sur l'Europe...

Jusqu'à présent, l'avantage est pour Lionel Messi. Cependant, l'Argentin n'a pas croisé la route du Real en C1 pendant le cycle doré de Ronaldo et des Merengue sur la scène européenne. A l'époque, beaucoup rêvaient de voir une explication des deux géants espagnols guidés par leurs stars planétaires sur la plus belle scène d'Europe. Pour une finale tonitruante par exemple. Mais depuis 2015 et notamment pendant les trois sacres de CR7, le Barça a pris la mauvaise habitude de se prendre les pieds dans le tapis trop tôt, dès les quarts de finale (ndlr : seule la demie en 2019 fait exception).

Ces dernières années, il y a même un petit vent de renouveau sur l'Europe. Les deux dernières finales se sont disputées sans eux. Malgré leurs prouesses individuelles et leur capacité hors norme à aligner les saisons monstrueuses comme si les années n'avaient pas d'effet sur eux, l'Argentin et le Portugais n'ont en effet pas réussi à amener leur équipe à la hauteur de leurs ambitions sur le Vieux Continent. Mais ils n'ont pas encore abdiqué pour autant.

Comme ils l'ont montré cette année encore, ils comptent bien tout faire pour retarder l'heure réelle de leur passation de pouvoir. Cependant, on est quand même plus proche de la fin de leur duel historique que du début. Et il faudra savourer cette double confrontation offerte par le tirage ce jeudi en se disant que c'est peut-être l'une des dernières fois que l'on pourra se délecter de leurs talents en C1 sur une même pelouse. Si ce n'est la dernière fois…

"Finalement, c'est peut-être le PSG le moins bien loti..."

Bilan des face-à-face Messi-Ronaldo :

- 35 matches disputés, toutes compétitions confondues

Messi: 16 victoires, 22 buts marqués

Ronaldo: 10 victoires, 19 buts marqués

9 nuls

- Dont 5 matches en Ligue des champions

Messi: 2 victoires, 3 buts marqués

Ronaldo: 1 victoire, aucun but marqué

2 nuls

