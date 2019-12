Le plus classique : Chelsea

Avec le FC Barcelone, Chelsea est l'équipe que le PSG a rencontré le plus souvent dans les tours à élimination directe de la Ligue des champions sous l'ère QSI. Trois confrontations qui ont laissé des tonnes de souvenirs. Le but fatal de Demba Ba synonyme d'élimination en quart de finale de l'édition 2013-14 (3-1, 2-0), l'expulsion de Zlatan Ibrahimovic et un match héroïque ponctué par une tête de Thiago Silva en 2014-15 (1-1, 2-2 a.p.), et enfin la victoire maîtrisée à Stamford Bridge en 2015-16 (2-1, 2-1). Depuis, Chelsea a bien changé et rajeuni à l'image de son entraîneur, Frank Lampard, ou des pépites anglaises Mason Mount et Tammy Abraham. Il n'empêche. Un PSG-Chelsea, c'est devenu un classique. À la limite, cela ne surprendrait personne de les voir se retrouver encore une fois.

La probabilité de ce tirage : 18,282%

Le plus "anti-PSG" : Atlético de Madrid

Enfin ? Paris et l'Atlético sont abonnés à la Ligue des champions, mais ne sont pourtant jamais rencontrés sur la scène européenne. Ce serait la promesse d'une opposition de style même si les Colchoneros ont du mal à se remettre d'un été qui a vu leurs deux meilleures individualités, Antoine Griezmann et Diego Godin, quitter la capitale espagnole. Diego Simeone, lui, est resté et cela se voit. Comme de coutume, le club rojiblanco possède la défense la plus imperméable de Liga. Il incarne à peu près tout ce qui fait défaut à Paris en Ligue des champions, à commencer par la combativité et le dépassement de soi. L'Atlético, c'est l'anti-PSG par excellence. C'est certainement mieux de l'éviter.

La probabilité de ce tirage : 17,932%

Le plus sexy : Tottenham

Ce serait aussi une première si Paris devait affronter les Spurs. Pourtant, ce tirage donnerait lieu à de sacrées retrouvailles. Avec des anciens joueurs du club de la capitale, déjà. Ils sont trois dans les rangs de Tottenham : Lucas Moura, l'un des héros de l'épopée du club londonien jusqu'à la finale de la Ligue des champions la saison passée, Serge Aurier et Giovani Lo Celso. Mais aussi avec José Mourinho, qui a croisé le fer avec le PSG à trois reprises en C1 du temps où il était l'entraîneur de Chelsea (2003-04, puis 2013-14 et 2014-15). En ajoutant la perspective de défier le vice-champion d'Europe en titre, cela rend un éventuel duel entre Paris et Tottenham particulièrement attractif.

La probabilité de ce tirage : 17,333%

Le plus imprévisible : Naples

Impossible de savoir à quoi s'attendre avec Naples. Le club italien a limogé son entraîneur Carlo Ancelotti deux heures seulement après sa qualification pour les huitièmes de finale. La crise dans laquelle il est plongé devrait aboutir à des départs de joueurs durant le mercato d'hiver. C'est difficile de se faire une idée sur le visage que présentera l'équipe napolitaine en février. La première certitude, c'est qu'elle ne ressemblera pas vraiment à celle qui avait fait jeu égal avec le PSG en phases de poules la saison passée (2-2, 1-1). La deuxième, c'est qu'il faut toujours se méfier d'un club dans l'instabilité. Naples, justement, en avait fait l'amère expérience face à Chelsea en 2012.

La probabilité de ce tirage : 14,885%

Le plus "Tuchel style" : Borussia Dortmund

S'il y en a un qui jouera très gros au PSG lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions, c'est bien Thomas Tuchel. L'entraîneur parisien est globalement condamné à réussir un grand parcours européen pour conserver son poste après le fiasco face à Manchester United la saison passée. Il sera beaucoup question de l'Allemand jusqu'en février. Surtout si Paris devait affronter le Borussia Dortmund, où le coach parisien a officié durant entre 2015 et 2017. Le BvB alterne le bon et le moins bon cette saison, mais reste très expérimenté au niveau européen et la réputation de son public n'est plus à faire. Il faudra être très costaud face au Mur jaune. Tuchel le sait mieux que personne.

La probabilité de ce tirage : 16,683%

Le plus déséquilibré : Atalanta Bergame

Sans doute le club le moins ronflant du plateau. Et pour cause. L'Atalanta n'avait jamais disputé la Ligue des champions, et a fortiori participé à un huitième de finale de l'épreuve jusqu'à cette année. Sa qualification miraculeuse après trois défaites et un nul lors des quatre premières journées donne une raison supplémentaire pour en faire le tirage le plus abordable sur le papier. Mais si Paris venait à affronter la formation de Gian Piero Gasperini, ce serait surtout la promesse d'une confrontation spectaculaire entre la meilleure attaque d'Italie et celle de de France. Dont le PSG serait ultra-favori. Ce qui convient parfaitement à Papu Gomez et ses coéquipiers.