Il ne manquerait plus que quelques détails pour définitivement modifier le format de la Ligue des Champions. Selon The Times, "les plus grands clubs européens sont proches d'un accord pour ajouter chaque saison quatre matches de plus en Ligue des Champions". Le quotidien britannique indique notamment que deux hypothèses sont à l'étude pour restructurer la C1 : une phase de groupes à six équipes ou ajouter une nouvelle phase de poules.

Ce dernier format serait proche de celui expérimenté entre les saisons 1998-1999 et 2002-2003. A cette époque, la deuxième phase de groupes se déroulait de la fin de l'année civile au mois de février. Puis les quarts de finale débutaient en mars. Avec ce changement de formule, les ligues devront largement repenser leur calendrier (déjà très chargé) pour inclure quatre rencontres de Coupe d'Europe supplémentaires.

La Coupe de la Ligue anglaise menacée ?

Toujours d'après The Times, la "nouvelle" Ligue des Champions menacerait la Coupe de la Ligue anglaise. Par ailleurs, autre idée qui figure au menu de cette mini-révolution : chaque saison, les quatre demi-finalistes seraient directement qualifiés pour l'édition suivante. Tous ces changements auraient pour but de contrer l'idée d'une nouvelle ligue fermée, imaginée il y a quelques semaines par Florentino Perez et Gianni Infantino.