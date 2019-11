Alors que les deux équipes avaient l’occasion de se qualifier, Chelsea et Valence se sont quittés sur un match nul au stade Mestalla (2-2). Ce sont les Espagnols qui pourront nourrir le plus de regrets après ce résultat, car même si Chelsea a longtemps eu la maîtrise de la rencontre, le club Che, qui a mené au score, a loupé d’énormes occasions dans cette rencontre. Il faudra donc attendre la dernière journée pour savoir si ces deux clubs accéderont aux 8es de finale.

Après avoir réalisé le hold-up face aux Blues à Stamford Bridge (0-1), Valence s’est montré bien moins chanceux sur sa pelouse. Mais les joueurs d’Albert Celades ne peuvent s’en prendre qu’à eux-même, car ce sont eux qui ont eu le plus d’opportunités dans cette rencontre, sauf que ses deux attaquants Maxi Gomez et Rodrigo Moreno ont été auteurs de deux énormes loupés, en début et en fin de partie, sur des actions similaires.

Valence rate un penalty

A la 19e minute, le premier a raté le ballon au moment de reprendre un centre du second depuis le côté droit, alors qu’il était seul face au but à l’entrée des six mètres. Rebelote à la dernière minute, lorsque Moreno a frappé à côté, toujours à six mètres, sur un centre de José Gaya venu de la gauche (90e+6). Et ce n’est pas tout, puisque Dani Parejo a également loupé un penalty, bien stoppé par Kepa Arrizabalaga (65e), dans une seconde période de bien meilleure qualité où Valence a poussé.

Le premier acte fut en faveur des Anglais, qui ont eu le ballon (60% de possession) en se montrant plus conquérants que leurs adversaires. Sauf que Chelsea s’est peu à peu endormi, et qu’après un nouveau gros raté de Gomez (30e), c’est Carlos Soler qui a ouvert le score de près (1-0, 40e). Les Blues étaient alors mal payés, alors que Willian (2e) ou N’Golo Kante (37e) avaient fait passer un frisson dans les tribunes de Mestalla. Mais cela n’a pas duré longtemps, puisque Mateo Kovacic a égalisé dans la foulée, d’une belle frappe du droit (1-1, 41e).

Chelsea toujours invaincu à Mestalla

Le Croate a manqué d’inscrire un doublé dans la foulée (44e), puis Chelsea a réussi à repasser devant grâce à Christian Pulisic (1-2, 50e). Les Valenciens ont dès lors poussé, accéléré le rythme de la rencontre et se sont créés plusieurs occasions (57e, 81e). C’est finalement Daniel Wass, l’ancien d’Evian-Thonon-Gaillard, qui a remis les deux équipes à égalité d’un superbe centre-tir, mal apprécié par Kepa et qui a touché le poteau avant de rentrer (2-2, 82e).

Dans une fin de match décousue et à suspense, Casper Cillessen a également dû être vigilant pour stopper une frappe de Michy Batshuayi (90e). Finalement, les deux équipes, qui ont chacune vu la qualification de près ce mercredi, devront patienter encore deux semaines pour savoir si elles verront les 8es de C1 en février prochain, alors que Chelsea peut se targuer de n’avoir toujours pas perdu dans l’antre des Murcielagos (2 matches).