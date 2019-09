Valence n'est pas mort et Chelsea peut le confirmer. Englués dans une curieuse crise, les Valencians ont tout de même réussi à aller surprendre les Blues lors de la première journée du groupe H de la Ligue des champions (0-1). Un petit but de Rodrigo Moreno (74e) a suffi à faire tomber des Londoniens peu inspirés et même trop timorés. Chelsea a raté son entame dans la compétition et se retrouve déjà sous pression avant d'aller défier Lille, corrigé 0-3 par l'Ajax ce mardi.

Alignés dans leur nouveau 3-4-3 destiné à favoriser un meilleur équilibre entre les lignes, les Blues sont entrés dans leur match avec du mordant et de la percussion à l'image de leur avant-centre Tammy Abraham. Bien servi devant le but adverse par César Azpilicueta, le joueur de 21 ans a pourtant buté sur un Jasper Cillessen réactif (6e). Ces bonnes intentions ont toutefois été freinées par la sortie sur blessure de l'autre pépite londonienne Mason Mount, touchée à la cheville droite après un tacle de l'ancien Gunner Francis Coquelin qui s'en est assez bien sorti avec un simple carton jaune (9e).

Première loupée pour Lampard

A la fois sérieux dans leur placement et sereins dans leur sorties de balle, les Valencians ont pu progressivement prendre confiance. Ils ont surtout affiché un visage bien plus combatif que lors de leur dernier match face au Barça en Liga (défaite 5-2). Même s'ils avaient tous refusé de se présenter en conférence de presse d'avant-match lundi pour protester contre le limogeage de leur désormais ancien coach Marcelino, les visiteurs ont répondu présent sur la pelouse de Stamford Bridge.

Rigoureux et solidaires, les joueurs d'Albert Celades ont ainsi su faire le dos rond en fin de première période face à la volonté offensive des partenaires de Willian. Leur portier Cillessen a également su se montrer vigilant (45e +2). Chelsea n'a pas haussé le ton au retour des vestiaires et s'est même doucement endormi. Souvent esseulé à la pointe de l'attaque valenciane, Kévin Gameiro a pu tenter sa chance sur corner mais il a trop enlevé son tir (57e).

Frank Lampard qui vivait sa première soirée comme entraîneur en Ligue des champions après en avoir connu 102 en tant que joueur, n'a pas été plus inspiré que ses hommes. Le coach de Chelsea a choisi de remplacer Kurt Zouma pour lancer Olivier Giroud (73e) mais son option s'est très vite révélée infructueuse puisque la défense londonienne a craqué sur coup de pied arrêté. Un oubli de Rodrigo sur un long coup franc de Dani Parejo et l'attaquant a pu tromper Kepa de près (0-1, 74e). Lancé pour les dix dernières minutes de la rencontre, Ross Barkley aurait pu égaliser et sauver la soirée des Blues mais il a envoyé son penalty sur la transversale de Cillessen (87e). Lampard et ses hommes manquent encore clairement de repères et de certitudes, ils vont vite devoir en trouver car avant le déplacement à Lille le 2 octobre, c'est un choc de Premier League contre Liverpool qui se profile dès dimanche prochain.