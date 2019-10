Lille est mal en point, mais peut encore y croire. Battus lors des deux premières journées, les Dogues ont arraché le nul face à Valence ce mercredi (1-1). Dominateurs tout au long de la partie et menés suite à un but de Denis Cheryshev, les Lillois ont égalisé à la fin du temps additionnel grâce à Jonathan Ikoné (90e+5). Dernier de son groupe, le LOSC compte trois points de retard sur son adversaire du soir et cinq sur les deux co-leaders, l’Ajax Amsterdam et Chelsea.

Pour entretenir l’espoir de prolonger sa campagne européenne au-delà du mois de décembre, Lille n’avait guère le choix : il fallait gagner (ou a minima ne pas perdre) contre Valence. Parfaitement conscients de l’enjeu, les Dogues sont entrés dans leur partie avec bien plus de détermination qu’à Toulouse samedi dernier (2-1). Sans Jonathan Ikoné ni Jonathan Bamba (remplaçants), les hommes de Christophe Galtier s’en sont d'abord surtout remis à Yusuf Yazici pour créer du danger.

Titularisé pour la première fois de la saison en C1, le Turc s’est procuré la plus belle occasion de la première période en expédiant une superbe frappe sur la transversale de Jasper Cillessen (40e). Les Nordistes ont été très généreux dans l’effort et ont assez nettement dominé les débats. Seulement voilà, leur manque de précision à l’approche de la zone de vérité les a empêchés de concrétiser cette mainmise par un but.

Grâce à Ikoné, Valence est toujours dans le viseur du LOSC

Les Valenciens ont quant à eux été bien plus réalistes. Lancé à la limite du hors-jeu, Kévin Gameiro a idéalement servi Denis Cheryshev dans la surface. Le Russe ne s’est pas fait prier pour ajuster Mike Maignan de près (0-1, 63e). Malgré l’expulsion (franchement évitable) de Mouctar Diakhaby (84e), les Merengots semblaient partis pour conserver cet avantage jusqu’au coup de sifflet final. Mais Ikoné est sorti de sa boîte.

Après un geste de grande classe dans la surface, l’ancien Montpelliérain a fusillé Cillessen d’une puissante frappe du droit (1-1, 90e+5). Le LOSC décroche donc in extremis son premier point de la saison en Ligue des Champions. Un point ô combien mérité et qui permet au club du Nord de rester en vie dans cette compétition. L’Ajax Amsterdam et Chelsea (6 unités chacun) seront certes difficiles à déloger. En revanche, la troisième place occupée par Valence - et synonyme de qualification pour les 16es de finale de la Ligue Europa) - n’est qu’à trois longueurs...