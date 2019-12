C’était il y a deux ans. Au Parc des Princes, déjà. Neymar venait d’arriver dans le championnat de France et espérait obtenir les pleins pouvoirs d’entrée. Face à l’OL (2-0), au moment de tirer un penalty, il avait réclamé le ballon à un Edinson Cavani bougon pour se mettre à dos une première fois le Parc des Princes. Le penaltygate était né.

Deux ans plus tard, de l’eau a coulé sous les ponts. L’Uruguayen n’a plus exactement la même splendeur qu’en 2017. Dans le genre, Neymar n’est pas mal non plus. Mais, ce mercredi, il n’était pas question de tout cela. Il s’agissait d’abord de remettre le soldat Cavani dans les bonnes conditions.

Entré en jeu à la 70e pour suppléer un Mauro Icardi encore buteur, le meilleur réalisateur de l’histoire du PSG a eu la joie d’ouvrir son compteur en C1 cette saison. Après un penalty obtenu par Kylian Mbappé, Neymar a pris le ballon pour finalement le donner à l’Uruguayen sous les applaudissements d’un Parc des Princes conquis par ce geste et cette image symbolique.

A contre-pied, Cavani s’est donc permis de corser l’addition avant de célébrer avec ses partenaires, au moins aussi ravi de le voir retrouver le chemin des filets. "C’est super, a ainsi avancé Marquinhos après coup au micro de RMC Sport. C’est un beau geste de Ney’. Cavani marque, il retrouve le but, c’est important surtout pour lui dans ces moments difficiles. On va avoir besoin des grands joueurs et il a déjà prouvé que c’en était un". La conclusion parfaite d’une soirée rêvée pour le PSG.