Listes UEFA : Bakker ajouté à l'effectif du PSG, Tameze retiré de l'Atalanta

LIGUE DES CHAMPIONS - Le Néerlandais Mitchel Bakker (20 ans) a été ajouté à la liste du PSG pour disputer la fin de l'édition 2020 de la Ligue des champions, tandis qu'Adrien Tameze été retiré de l'effectif de l'Atalanta Bergame, adversaire du club parisien, a annoncé mardi l'UEFA.

Chaque équipe toujours engagée en C1 pouvait inscrire un maximum de trois nouveaux joueurs qualifiables sur sa liste avant le 3 août à minuit. A condition de ne pas dépasser un nombre de 25 joueurs, et que ceux-ci aient déjà été inscrits et éligibles pour le club au niveau national depuis le 3 février. Si l'Atlético Madrid, Chelsea, Naples et le Real Madrid n'ont procédé à aucun changement, les autres équipes engagées en 8e de finale ou déjà qualifiées pour les quarts de finale ont profité du nouveau règlement pour faire quelques ajustements.

L'OL enlève Terrier et Tousart

Le PSG a ainsi intégré Mitchel Bakker et Eric Maxim Choupo-Moting à son effectif, tout en retirant Edinson Cavani et Thomas Meunier, en vue du quart de finale contre l'Atalanta Bergame, le 12 août. Si le club italien a ajouté deux joueurs à sa liste, il a retiré le Français Adrien Tameze de son effectif. L'OL, qui joue son 8e de finale retour contre la Juventus Turin le 7 août (victoire 1-0 à l'aller), a ajouté trois jeunes joueurs (Sinaly Diomande, Reo Griffiths, Eli Wissa) alors que Martin Terrier (Rennes) et Lucas Tousart (Hertha Berlin) sont partis au mercato.

Turin a procédé à un seul changement: l'ajout du défenseur Merih Demiral, au détriment du milieu Sami Khedira. La Ligue des champions, qui reprend les 7 et 8 août avec les quatre derniers huitièmes de final retour à jouer, va s'achever dans un format inédit à matches uniques à élimination directe, du 12 au 23 août sur terrain neutre à Lisbonne (Portugal), en raison de la pandémie de Covid-19.

