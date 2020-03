C'est le côté pragmatique du football. Celui qui voit le plus souvent les défenses prendre le pas sur les attaques. Jürgen Klopp est mieux placé que quiconque pour en témoigner. L'entraîneur de Liverpool a vu son équipe faire plier l'Atlético de Diego Simeone. Mais l'équipe du Cholo n'a pas rompu. Et c'est bien elle qui qui sera au rendez-vous des quarts de finale après une victoire mémorable arrachée durant la prolongation à Anfield (2-3).

Klopp n'a rien reproché à ses joueurs. Après la défaite subie à Madrid il y a quinze jours (1-0), les Reds ont jeté toutes leurs forces dans la bataille pour renverser la situation. Ils y sont presque parvenus. Mais ils n'y sont pas arrivés. "Tout le monde a vu le match et sait que ça aurait pu être différent, a assuré le technicien allemand. J'ai adoré nos 90 premières minutes, notre principale erreur c'est d'avoir marqué le deuxième but trop tard. On n'a pas réussi à le marquer pendant les 90 minutes, c'est notre faute."

"Le vainqueur a toujours raison"

C'est aussi celle de l'Atlético. Protégée par un Jan Oblak des grands soirs, la défense madrilène a tenu bon dans l'enfer d'Anfield. Klopp n'a pas manqué de le souligner. À sa manière. "Arriver à poser autant de problèmes à une équipe qui défend aussi bien, c'est incroyable, a-t-il affirmé. Le but (du 2-1) a changé la dynamique, tout ce qui était naturel pour nous avant ça ne l'a plus été et eux se sont dit que ça pouvait être leur soirée. On s'est crispé, eux ça les a mis en confiance."

Klopp s'est retrouvé sans solution. Et la défaite n'en est que plus amère. Cela s'est senti quand l'entraîneur des Reds a été invité à s'exprimer sur le jeu de l'Atlético. "Personnellement, je ne comprends pas leur façon de jouer, a lancé l'Allemand. Ils ont tellement de qualité qu'ils pourraient pratiquer un football bien plus attractif mais ils restent très bas pour évoluer en contre-attaque." Une philosophie bien éloignée de celle qui avait permis à Liverpool de soulever le trophée la saison passée. Klopp n'adhère pas. "Mais le vainqueur a toujours raison", a-t-il lâché pour conclure.