L’Olympique Lyonnais pouvait finir le travail. Au lieu de ça, il s’est sérieusement compliqué la tâche. Privés de plusieurs joueurs clés, les Gones se sont inclinés sur la pelouse du Zenit Saint-Pétersbourg ce mercredi (2-0). Conséquence directe de cette défaite : en bonne posture dans la course à la qualification avant le coup d’envoi, l’OL se retrouve désormais derrière son adversaire du soir et pourrait ne plus être maître de son destin au moment de recevoir le RB Leizpig, dans deux semaines.

Memphis Depay, Houssem Aouar et Thiago Mendes blessés, Martin Terrier malade... Rudi Garcia a dû se creuser les méninges avant de coucher les noms des onze titulaires sur la feuille de match. Avec le seul Moussa Dembélé en pointe et Jason Denayer dans un rôle inhabituel de sentinelle, Lyon est d’abord plutôt bien entré dans la partie. Mais même s’ils semblaient en mesure de poser des problèmes à la vieillissante charnière du Zenit, les Rhodaniens n’ont pas eu pléthore d’occasions. Pire encore : ce sont eux qui ont cédé les premiers.

L'OL a encore une carte à jouer, mais elle pourrait ne pas suffire

Juste avant la pause, l’inévitable Artem Dzyuba a en effet pris le meilleur sur Marcelo et placé une tête imparable (1-0, 42e). Cette ouverture du score a eu le mérite de piquer au vif les visiteurs, qui ont attaqué le second acte pied au plancher. Les latéraux lyonnais ont beaucoup centré, Jeff Reine-Adélaïde s’est démené et d’autres joueurs, tels que Lucas Tousart (47e), n’ont pas hésité à frapper de loin. Des tentatives restées vaines malgré tout car le Zenit, qui a longtemps fait le dos rond, n’a jamais craqué.

Les hommes de Sergei Semak se sont même permis d’alourdir la marque en fin de match par l’intermédiaire de Magomed Ozdoev, dont la frappe déviée par Marcelo a pris Anthony Lopes à contre-pied (2-0, 84e). Forts de ce succès, les Zénitiens chipent la deuxième place à l’OL grâce à une meilleure différence de buts particulière. Maintenant troisièmes, Léo Dubois et ses coéquipiers joueront leur va-tout contre le RB Leipzig dans deux semaines. Mais si le club allemand ne perd pas contre le Benfica Lisbonne ce mercredi, la formation rhodanienne n’aura alors plus son destin entre ses mains...