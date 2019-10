Mais pourquoi Depay est-il si spécial avec les Pays-Bas et moins avec Lyon ?

Il y a quelque chose de différent. Et une énigme à résoudre pour Rudi Garcia, le nouveau coach de l'OL. Dès qu'il part en sélection et endosse le maillot orange de son pays, Memphis Depay devient un leader offensif d'exception. Le genre de joueur que toute équipe rêve de posséder. Et que Lyon aimerait avoir plus souvent. L'une des missions de Garcia sur le banc des Gones est déjà identifiée : il va devoir trouver les raisons de cette métamorphose pour profiter d'un rendement similaire de sa star néerlandaise.

S'il ne faut pas s'y arrêter, ses statistiques en sélection en disent sacrément long sur son impact énorme. Sur ses 17 derniers matches avec les Pays-Bas, Memphis Depay a inscrit 11 buts et délivré 11 passes décisives ! Vous en voulez encore ? Avec 6 réalisations et 7 passes décisives, il porte littéralement les Pays-Bas lors des qualifications pour l'Euro 2020. C'est simple, il n'y a qu'un seul match durant lequel il n'a pas été décisif pour son pays cette année : lors de la finale de la Ligue des Nations contre le Portugal. Sinon, il a toujours trouvé un moyen de faire la différence.

Merci Koeman

Pendant ce temps-là, Memphis Depay se montre moins tranchant avec Lyon. Même s'il a planté deux buts en deux matches de C1 cette saison, il est resté muet lors de ses quatre dernières sorties en L1. Alors forcément, une question s'impose : pourquoi est-il si redoutable dès qu'il a l'honneur de défendre les couleurs de son pays ? Ce n'est pas qu'une raison patriotique. Il y a des explications humaines et tactiques. L'arrivée de Ronald Koeman sur le banc néerlandais a ainsi tout changé et l'a métamorphosé en tueur.

L'ancien milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam et du FC Barcelone a pris la décision de replacer l'attaquant lyonnais dans l'axe. De lui donner les clefs de l'attaque batave. Et de lui offrir surtout plus de liberté. Sur le front de l'attaque néerlandaise, il fait ainsi un peu ce qu'il veut. Se déplace comme il le sent. Dézone beaucoup. Mais plus que ce côté électron libre qui n'est pas si rare pour un joueur aux qualités certaines, ce qui le rend spécial avec les Oranje reste quand même sa capacité à frapper et à être décisif depuis de longs mois maintenant.

Memphis DepayGetty Images

En sélection, il est heureux

Si son rôle est central avec sa sélection, le déclic est cependant peut-être plus mental qu'autre chose. Aux Pays-Bas, il est bien dans sa peau. Il joue avec un entraîneur qui lui fait entièrement confiance. Et ça se ressent sur le terrain. "Avec nous, il joue tout le temps en tant qu'avant-centre. Il joue avec beaucoup de liberté. Il est heureux dans son rôle. Sa situation en club est différente qu'en sélection, c’est peut être lié à son ressenti", avait d’ailleurs glissé Koeman en mars dernier avant de parler notamment des critiques dont il fait l'objet en France et des réseaux sociaux.

Le sélectionneur néerlandais ne s’en plaint pas. Il récolte les fruits de cette situation. Visiblement heureux en sélection aussi bien sur le pré qu'en dehors, Depay s'épanouit en effet comme jamais avec les Pays-Bas et affiche son meilleur profil. Il démontre surtout qu'il peut être à la hauteur de son talent et des espérances placées en lui lors de son explosion au PSV Eindhoven, quand il est mis dans les conditions idéales. De quoi tirer certaines leçons pour Rudi Garcia ?