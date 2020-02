Le couperet est tombé dans la soirée de vendredi. Via un communqué officiel, l'UEFA annonçait alors l'exclusion de Manchester City de toutes les compétitions européennes pour les deux prochaines années. Le tout en raison de "violations sérieuses" des règles du fair-play financier. Pour le club anglais, également condamné à une amende de 30 millions d'euros, autant dire que le coup est rude.

Annonce mardi ?

Depuis ce tremblement de terre, les rumeurs vont bon train autour des Citizens. Et les tabloïds britanniques, eux, spéculent d'ores et déjà sur un possible exode des joueurs l'été prochain. Sous contrat jusqu'en 2021, Guardiola pourrait-t-il lui aussi quitter le navire City ? Envoyé à la Juventus l'été dernier, l'entaîneur espagnol a visiblement déjà la réponse à cette question. Selon les informations du très sérieux quotidien The Times, il annoncé à ses dirigeants... qu'il souhaitait rester.

Mieux, le très sérieux quotidien anglais précise que Guardiola, qui souhaite respecter la durée de son contrat, devrait officiellement confirmer cette volonté mardi en conférence de presse. Et mettre ainsi fin à un feuilleton à peine commencé.