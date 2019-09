Manchester City enchaîne les pépins. Après Aymeric Laporte sur la touche pour plusieurs mois, le champion d'Angleterre devra désormais faire sans John Stones. Le défenseur anglais a été touché à l'entraînement ce mardi avant le premier match des Citizens en Ligue des champions à Donetsk a annoncé Pep Guardiola en conférence de presse. Le technicien catalan a estimé l'absence de son international à 4 ou 5 semaines. Un sacré coup dur puisqu'avec sa charnière centrale sur le flanc, l'ancien technicien du Barça et du Bayern va se voir contraint de bricoler pour constituer son arrière-garde.

Déjà à l'infirmerie en début de saison pour un problème musculaire, Stones souffre d'une blessure du même type a précisé Guardiola. Manchester City ne compte plus ainsi qu'un seul défenseur central de métier en mesure de jouer, Nicolas Otamendi. Troisième option en défense centrale, l'Argentin reste sur une prestation très compliquée samedi à Norwich pour la première défaite des siens cette saison (3-2). "Le football, ce n’est pas savoir gérer les situations faciles mais celles compliquées, a déclaré Guardiola face à la presse. Nous avons gagné sept titres et personne ne nous a rien donné, jamais. Nous l’avons fait nous-même. Je suis prêt pour le défi. Et j’aime cette situation."

Après avoir déclaré "devoir trouver une solution" suite à la blessure de Laporte, l'Espagnol voit l'équation sérieusement se compliquer. Fernandinho devrait être appelé à dépanner en défense centrale, lui qui a perdu sa place comme titulaire comme milieu défensif au profit de la recrue Rodri. Le Brésilien devient un habitué du genre, lui qui s'était déjà imposé comme numéro 6 après avoir été recruté comme milieu relayeur en 2013. Derrière le duo Otamendi – Fernandinho, Kyle Walker devrait également servir de rustine, permettant ainsi au nouvel arrivant Jõao Cancelo de trouver un peu de temps de jeu sur le flanc droit de la défense. Guardiola a également précisé que les jeunes Eric Garcia Martet (18 ans, international espagnol U21) et Taylor Harwood-Bellis (17 ans, international anglais U19) "joueront peut-être lors des prochains mois". Un petit pari qui dévoile un peu plus le seul talon d'Achille de l'armada Manchester City.