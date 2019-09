Marquinhos, la question ne se pose plus

Ce n'est plus une option temporaire. Un choix par défaut. Ou un simple bouche trou de luxe. Au fil des mois, Marquinhos est devenu LA sentinelle du PSG. Il faut s'y faire. Comme lui a bien dû accepter ce changement de poste forcé qui ne s'inscrivait pas dans ses plans de carrière. Thomas Tuchel l'a décidé ainsi. Et un constat s'impose : il n'y a aujourd'hui pas grand-chose à y redire tant "Marqui" offre des garanties au milieu à ce poste qui n'est pas le sien.

Cet été, les signaux pouvaient pourtant laisser penser que le bricolage allait prendre fin. Sa Copa America remportée avec le Brésil a d'abord ressemblé à un message au staff parisien. Oui, c'est un défenseur central de premier plan sur la scène internationale. Et il peut former une paire redoutable avec Thiago Silva. L'arrivée d'Idrissa Gueye à Paris pouvait aussi laisser penser qu'il allait redevenir axial à plein temps. Mais Thomas Tuchel n'en démord pas. Le 6 tant recherché ces dernières saisons par le PSG, c'est lui.

Devant la difficulté de trouver un vrai 6 répondant à toutes les exigences du football moderne et du jeu parisien, Tuchel a clairement choisi de poursuivre l'option Marquinhos. Un chiffre l'illustre : sur ses huit matches débutés comme titulaire cette saison, il en a joué six au cœur du jeu devant la défense. Et à chaque "choc", il se retrouve toujours là. Dont celui face au Real Madrid, où l’entrejeu parisien a montré de belles promesses.

Vidéo - Tuchel : "Marquinhos n'a pas de limite, il peut être l'un des meilleurs joueurs du monde" 00:59

" Il n'a pas de limites "

"C'est une personne exceptionnelle. Toujours fiable. Pour moi, il peut être l'un des meilleurs joueurs du monde. Il n'a pas de limites", s'est d’ailleurs emballé Thomas Tuchel vendredi. Le technicien allemand peut tresser des lauriers à son couteau suisse. En acceptant de jouer le plus souvent à un poste qui n'est pas le sien, Marquinhos lui enlève une belle épine du pied. Et sa progression pourrait changer la donne sur le long terme pour le PSG. Si l'ancien de la Roma a toujours compensé son manque de vécu dans l'entrejeu par son QI football et son sens de l'anticipation, l'enchaînement des matches dans ce secteur lui offre en effet de plus en plus de repères.

Ce n'est pas encore le 6 type du très haut niveau. Face à une équipe qui imposerait un pressing agressif à Paris et lui offrirait moins de temps, la qualité de sa première relance a de quoi laisser encore songeur. Mais s'il manque toujours de créativité par rapport aux meilleurs 6, son jeu long a progressé. Tout comme cette aptitude à remettre l'équipe parisienne dans le bon sens.

Comme l'a illustré le match face au Real, sa présence en piston bas change ainsi clairement le milieu parisien. Il équilibre le tout. Sa sobriété, sa capacité à couper les lignes de passes ou à compenser pour limiter les espaces permettent à Idrissa Gueye et Marco Verratti de jouer plus libérés. Les deux peuvent se lancer dans un pressing haut sans s'inquiéter. Car la sentinelle brésilienne veille. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Paris n'a toujours pas pris le moindre but quand les trois étaient alignés ensembles au cœur du jeu.

La question est maintenant de savoir comment Tuchel va faire quand toutes ses options seront disponibles en attaque. Gardera-t-il un milieu à trois ? Pour l'équilibre de son équipe, il y a fort à parier qu'il ne se passera plus de Marquinhos au milieu. Les 32 millions d'euros mis sur la table pour Abdou Diallo un an après avoir déjà misé les 37 millions pour Thilo Kehrer laissent d'ailleurs penser que Tuchel ne comptait pas arrêter cette expérience. Ou en tout cas qu'il se laissait la possibilité de poursuivre l'option "Marqui" en 6. Une option qui n'a plus rien de temporaire.