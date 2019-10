Quand Kylian Mbappé décide d'envoyer un message, il est difficile de ne pas le recevoir. Ce mardi soir, l'attaquant du PSG n'avait pas envie d'être remplaçant. Alors, il a réagi à sa manière : en marquant un triplé et en offrant un but à Mauro Icardi. Le tout en 28 minutes sur le terrain. "Je voulais débuter. Et j'ai voulu montrer qu'il est difficile de se passer de moi", a glissé l'ancien Monégasque au micro de RMC à la sortie du terrain. "Ce n'est pas possible qu'il pense ça car je déteste jouer sans lui", lui a répondu Thomas Tuchel avec le sourire.

En même temps, quel entraîneur s'en passerait ? Mais Kylian Mbappé est comme ça. Il dit ce qu'il pense. Et a faim de foot après cette blessure frustrante qui l'a privé de sa passion ces dernières semaines. Surtout, c'est un phénomène qui ne se contente jamais de ce qu'il a. C'est aussi ça qui le rend si spécial à son âge. En faisant exploser la défense adverse en quelques minutes comme il l'avait déjà fait contre Nice (1-4) vendredi dernier avec un but et une passe décisive, le champion du monde a en effet rappelé qu'il n'était pas de la même trempe que le commun des footballeurs du haut de ses 20 ans.

" Quand tu reviens de blessure comme ça, tu dois faire attention "

Cette aptitude exceptionnelle à faire basculer une rencontre sur un geste ou une accélération le rend à part. Et en fin de rencontre face à une défense usée, cela ne pardonne pas. "Mbappé est désormais connu de tout le monde. C’est un des meilleurs joueurs au monde. Avec sa vitesse c’est encore plus dévastateur quand il rentre contre une équipe fatiguée et déconcentrée", a reconnu Paul Clément, l'entraîneur du Club Bruges.

De quoi penser que Thomas Tuchel a pris la bonne décision, en ne prenant pas le risque de le lancer d’entrée. "Il voulait jouer comme tous les autres joueurs. Mais quand tu reviens de blessure comme ça, tu dois faire attention. Surtout ce que n’est pas le moment décisif de la saison. Le coach a pris la bonne décision. Comme ça, on a vu un grand Mbappé", se félicite Thiago Silva.

Devenu le plus jeune joueur de l'histoire à dépasser la barre des 15 buts en C1, Mbappé, qui a fini le match en pointe, a déjà repris sur un rythme hallucinant. Même en se contenant de bouts de matches. De bon augure alors que Paris lui a laissé le temps de se soigner. Thomas Tuchel sait en tout cas comment le motiver même s'il n'y a pas besoin de ça pour compter sur son immense talent.