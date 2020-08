Thiago Silva, leader contesté et contestable du PSG depuis 2012

TRANSFERTS - En fin de contrat au PSG, et alors qu'il s'apprête à disputer la finale de la Ligue des champions dimanche soir face au Bayern Munich, Thiago Silva continue de s'interroger sur son avenir.

Pour l'heure, Thiago Silva ne pense qu'à une chose. Et une seule chose. Dimanche soir, face au Bayern Munich, le capitaine du PSG va probablement disputer l'un des matches les plus importants de sa carrière. Arrivé en 2012, le défenseur brésilien va jouer sa première finale de Ligue des champions. Ensuite, il sera probablement temps de songer à son avenir proche, lui dont le contrat expire le 31 août.

Des discussions entamées il y a trois semaines

"Si cette finale s'avère être mon dernier match, j'en serai content. Si je peux continuer à jouer pour le club, alors nous aurons une discussion et prendrons la meilleure décision", a-t-il confié vendredi au site du PSG. Mais depuis quelques semaines, Thiago Silva ne reste pas les bras croisés. Et c'est plutôt logique quand on a un contrat qui expire très bientôt. Ainsi, si les médias italiens parlent d'un intérêt très concret de la part de la Fiorentina (contrat de deux ans assorti d'un salaire de 4M/an), ceux britanniques confirment que la piste Chelsea est à prendre au sérieux.

En quête de renforts pour sa défense, les Blues discutent avec l'entourage du joueur depuis trois semaines selon L'Equipe. Le quotidien explique d'ailleurs que le profil du Brésilien ferait l'unanimité au sein du club anglais. Si rien n'a encore été signé, les discussions entre les parties se poursuivent et semblent en bonne voie. Mais d'ici lundi, voire un peu plus tard, elles seront mises très probablement en stand-by. Coupe aux grandes oreilles oblige...

