Lionel Messi pour Luis Suarez. Luis Suarez pour Lionel Messi. Et enfin, Lionel Messi pour... Antoine Griezmann ! Le trident catalan tant attendu depuis cet été a frappé pour s'offrir le scalp de Dortmund (3-1). Pour la deuxième fois de la saison - la première en Ligue des champions -, les trois ont trouvé le chemin des filets dans le même match pour guider le Barça vers le succès ! De quoi ravir les socios. De quoi surtout donner le sourire à Antoine Griezmann. Le champion du monde a su retourner à son avantage une soirée qui avait bien mal commencé. Et ainsi répondre aux critiques.

Pour la troisième fois de la saison et surtout après le choc qu'il avait passé sur le banc contre Séville, Griezmann s'est retrouvé remplaçant au coup d'envoi. Mais après la nouvelle blessure d'Ousmane Dembélé à la 26e, il a profité de l'occasion pour faire taire ses détracteurs. Et montrer qu'il pouvait très bien s'entendre avec ses compères d'attaque, notamment Lionel Messi. Dans une forme étincelante, l'Argentin a en effet régalé tout le monde. Mais il a surtout régulièrement cherché l'ancien patron offensif de l'Atlético Madrid. Jusqu’à l’aider à marquer.

" On est là pour le soutenir "

Après avoir raté une première occasion sur un service de la Pulga au retour des vestiaires, Grizou a planté son premier but en C1 avec le Barça sur un décalage du quintuple Ballon d'Or, qui est venu lui sauter dans les bras pour célébrer ce troisième but de la soirée. La joie du Français en disait long sur son soulagement, après six matches sans but avec les Blaugrana.

Visiblement, ses coéquipiers avaient d'ailleurs ressenti le besoin de le mettre dans les bonnes conditions. "Comme c’est arrivé à d’autres avant, en sachant que ça lui coûtait de ne pas marquer, quand on a eu le score à notre avantage on l’a cherché un peu plus", a reconnu Luis Suarez dans des propos relayés par Sport. "Antoine a fait un super match, il a eu des occasions et il a marqué. C’est important pour la confiance. Il est là pour nous aider et nous on est là pour le soutenir".

Lionel Messi et Antoine Griezmann Getty Images

" On compare souvent la relation de Leo avec Antoine et Luis, mais Luis est au club depuis cinq ans "

Voilà la plus belle réponse possible alors que certains soulignaient de plus en plus les soucis d'intégration de Griezmann en Catalogne. Et son manque de relations avec Messi, qui avait tendance à l'oublier sur certaines actions. "Leo a donné une passe à Antoine. Mais vous ne pouvez plus rien dire", a résumé Clément Lenglet. Ce match a donc permis d’envoyer quelques messages. Mais a surtout tout pour être le déclic espéré.

Plus sobrement, Griezmann n’a d’ailleurs pas caché son optimisme. "On a réussi à se trouver. Cette entente va s'améliorer. On est sur la bonne voie", s'est réjoui Grizou sur RMC. "On parle beaucoup de cela, de la connexion entre Leo et Antoine. Les bons joueurs finissent toujours par s'entendre, et avec du temps, ils s'entendent encore mieux, toujours. On compare souvent la relation de Leo avec Antoine et Luis, mais Luis est au club depuis cinq ans. Nous avons un passeur extraordinaire et Antoine se démarque très bien. Et ils ont trouvé le bon timing", a de son côté apprécié Ernesto Valverde. Cette sobriété ne doit cependant pas faire oublier l’importance que peut avoir cette nuit catalane pour Grizou.