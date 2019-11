Les tops

Messi, 700e de gala

Il a beau ne pas être de notre planète, Lionel Messi met un point d’honneur à soigner ses dates anniversaires. Ce mercredi, l’extraterrestre du Barça disputait son 700e match sous le maillot blaugrana. Il avait donc sorti sa tenue de gala. Des slaloms exceptionnels, des passes décisives délicieuses, une barre sur coup franc et, évidemment, un but pour ponctuer le tout et devenir le joueur ayant marqué contre le plus d'équipes en Ligue des Champions (34 !). Messi quoi…

La symphonie madrilène

On a logiquement beaucoup parlé de ce match compliqué des Parisiens. Mais on n'a peut-être pas assez insisté sur la prestation madrilène. Car l'équipe de Zinédine Zidane a livré un grand match. De très haut niveau même. Dans l'envie mais surtout techniquement et tactiquement, le Real, emmené par des individualités inspirées comme Eden Hazard, Karim Benzema ou encore Toni Kroos, a eu presque tout bon. Et en a profité pour confirmer son renouveau de la plus belle des manières en dominant ce PSG dans tous les secteurs du jeu. Sous l'eau à l'aller, le milieu de terrain madrilène a ainsi cette fois-ci dicté sa loi à son homologue parisien. Et toute la formation merengue a marché sur Paris. Un chiffre pour l'illustrer cette domination : 27. Soit le nombre de tirs tentés par la Maison Blanche. Une vraie orgie.

Tottenham a joué à 12

C'est aussi ça l'avantage de jouer à domicile. Enfin quand vos ramasseurs sentent le jeu. Et José Mourinho a pu s'apercevoir qu'il avait une perle rare dans ce domaine à Tottenham. Un jeune ramasseur de balle a en effet contribué au succès des Spurs face à l'Olympiakos (4-2). En redonnant rapidement le ballon à Serge Aurier, ce garçon a été à l'origine du premier but de Harry Kane, qui a égalisé à 2-2 (50e). "Il a bien lu le jeu, il a compris le jeu et il a fait une passe décisive importante", a applaudi le Mou à la fin de la rencontre. Mardi soir, les Spurs ont un peu joué à 12.

Le quadruplé supersonique de Lewandowski

Si vous voyez Robert Lewandowski marquer un but, ne vous éloignez surtout pas du téléviseur. Car il y a de fortes chances qu’il récidive dans les secondes qui suivent. Vous aviez aimé son quintuplé historique en 2015 en… neuf minutes ? Vous allez adorer son quadruplé en 14 minutes et 31 secondes face à l’Étoile Rouge (0-6). Évidemment, personne n’avait fait aussi vite dans la compétition reine. Un penalty tranquille, un pion de renard, une déviation de la tête et un une-deux parfait ont prouvé qu’il n’y avait pas plus complet que lui parmi les attaquants européens en ce moment. 27 buts en 20 matches : vraiment, ne vous éloignez pas de la télé s’il est aligné…

Les flops

Une célébration = double expulsion

Ce devait être une scène de liesse. Cela a tourné au ridicule. Dans les arrêts de jeu, le FC Bruges est allé chercher un nul sur le terrain de Galatasaray (1-1). Krepin Diatta, le buteur libérateur, a alors enlevé son maillot pour célébrer ce but ultra-important. Erreur. L’attaquant a récolté un deuxième jaune et a été expulsé. Mais ce n’est pas tout. Emporté par son enthousiasme, le milieu Clinton Mata a brisé le poteau de corner pour manifester sa joie. Autre carton jaune, son second du soir, et autre expulsion. De là à dire qu’ils n’auraient pas dû marquer…

Et maintenant, on peut passer de 2-0 à 1-1 avec le VAR

Jusqu'où remonter ? La question va commencer à se poser. Si l'arbitre de Real Madrid -PSG avait déjà utilisé le VAR pour annuler un penalty en faveur des Parisiens et revenir à une faute en début d'action, l'homme au sifflet du match entre le Slavia Prague et l'Inter Milan a en effet fait beaucoup plus fort. Alors que l'Inter Milan pensait mener 2-0 sur un but de Romelu Lukaku, le club lombard a vu l'arbitre de la rencontre revenir sur sa décision après une alerte de l'assistant-vidéo. Car au début de l'action - soit près d'une minute avant ! - il y avait eu une faute sur un joueur du Slavia dans la surface milanaise. Et d'un but lombard pour le 2-0, on est donc passé à un penalty pour Prague, qui en a profité pour égaliser à 1-1. Difficile à suivre. Et de savoir jusqu'où on peut revenir avec la vidéo…

L’énorme raté de Morata

On aurait tort de croire les grands joueurs à l’abri des plus gros ratés. Alvaro Morata ne dira pas l’inverse. Face à la Juve, l’attaquant espagnol s’est démené pour permettre aux Colchoneros d’accrocher au moins un point. L’occasion est arrivée, à même de le récompenser. Sur un dernier débordement, l’attaquant de l’Atlético s’est retrouvé seul face au but et n’avait qu’à la toucher. Raté. Une occasion immanquable dont Thomas Lemar, stupéfait face à ce loupé, se souviendra longtemps. En espérant pour Morata qu’il soit sans conséquence.

