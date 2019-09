Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? À la question de savoir qui va terminer à la première place du classement des buteurs de la Ligue des champions, ces deux noms viennent forcément à l'esprit. Depuis onze ans, l'Argentin et le Portugais se partagent tous les titres de meilleur buteur de l'épreuve. Sacré la saison passée avec 12 réalisations, Messi en compte six à son actif contre sept pour Ronaldo, recordman absolu en la matière en plus d'être le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions avec ses 127 buts.

Un tel phénomène est un cas unique dans l'histoire de la Ligue des champions. Même si un autre joueur doit être mentionné tant il fait figure d'exception sur cette période : Neymar. Le Brésilien a réussi l'exploit de faire aussi bien que CR7 et la Pulga en 2014-15 en terminant co-meilleur buteur du tournoi avec 10 réalisations, le plus faible total sur la décennie écoulée. C'est aussi la seule saison à l'issue de laquelle Ronaldo et Messi ont inscrit exactement le même nombre de buts sur une campagne de Ligue des champions.

Les meilleurs buteurs de la Ligue des champions depuis 2008

Saison Meilleur buteur Nombre de buts 2018-19 Lionel Messi 12 2017-18 Cristiano Ronaldo 15 2016-17 Cristiano Ronaldo 12 2015-16 Cristiano Ronaldo 16 2014-15 Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Neymar 10 2013-14 Cristiano Ronaldo 17 2012-13 Cristiano Ronaldo 12 2011-12 Lionel Messi 14 2010-11 Lionel Messi 12 2009-10 Lionel Messi 8 2008-09 Lionel Messi 9 2007-08 Cristiano Ronaldo 8

Kakà avant la suprématie

Pour retrouver la trace d'une saison où le meilleur buteur de la C1 ne s'appelle ni Messi, ni Ronaldo, il faut remonter à l'exercice 2006-07. Personne n'avait fait aussi bien que Kakà, auteur de 10 buts pour conduire l'AC Milan au titre de champion d'Europe avec une revanche face à Liverpool en finale (2-1), deux ans après le match mythique entre les deux équipes à Istanbul. Le Brésilien avait ensuite remporté le Ballon d'Or, le dernier avant une suprématie de dix ans du duo Messi-Ronaldo stoppée seulement l'an dernier avec le sacre de Luka Modric.

C'était une autre époque. Celle ou les jeunes Ronaldo et Messi terminaient la Ligue des champions avec respectivement trois et un but au compteur. Depuis, le Portugais et l'Argentin ont imposé une domination sans partage pour le titre de meilleur buteur de la reine des compétitions des clubs. Reste désormais à savoir si l'un de ces deux hommes sera encore au sommet à l'issue de la saison européenne qui est sur le point de débuter.