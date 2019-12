Carlo Ancelotti a assuré l'essentiel ce mardi soir : qualifier Naples pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Encore menacé, l'ancien technicien du PSG est revenu sur sa situation personnelle après le match. "Démissionner ? Non. Je ne l'ai jamais fait de ma vie et je ne le ferai jamais", a-t-il balayé d'un revers de la main. Dans la journée, plusieurs médias sportifs italiens ont écrit que le départ d'Ancelotti pourrait être entériné rapidement, même en cas de victoire contre Genk, et des rumeurs de démission ont circulé.

Des qualités "seulement exprimées en C1"

L'ex-entraîneur du Real Madrid a toutefois reconnu qu'il ne savait pas s'il serait encore sur le banc de son équipe lors du match contre Parme samedi. "Je l'espère, mais c'est une décision que doit prendre le club et le président. Nous allons voir ce qu'on doit faire", a-t-il dit. Qualifié en Ligue des champions, Naples est à 17 points du leader, l'Inter Milan, en Serie A, après sept matches sans victoire.

"L'équipe a des qualités mais elle ne les a pas exprimées en championnat, seulement en Ligue des champions. C'est un grand regret", a estimé Ancelotti. "Nous avons bien géré cette poule, avec courage et personnalité. C'est une qualification méritée. C'est l'une des rares satisfactions que nous avons eues ces derniers temps", a encore regretté l'entraîneur italien.