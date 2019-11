Ce n’est sans doute que le cadet de ses soucis. Avec l’OL, Rudi Garcia a subi une défaite gênante mais surtout embêtante en vue de la qualif ce mercredi face au Zénit Saint-Pétersbourg (2-0), pourtant d’une faiblesse réelle. Faibles, les Gones l’étaient encore plus. Ils sont désormais dans une situation bien embarrassante, avec un destin qui ne dépend plus uniquement d’eux.

Voilà pour le constat global. Dans le détail, cette nouvelle défaite de l’OL sous la houlette de Garcia a alourdi un bilan qui n’était déjà pas bien reluisant. Et permis à l’entraîneur des Gones de s’offrir un "record" : celui de l’entraineur qui présente la moyenne de points la plus faible de l’histoire de la compétition (avec minimum 20 matches).

Un chiffre qui claque et qui fait mal. Mais qui s’explique. À la tête du LOSC, Rudi Garcia a disputé 12 matches pour 2 victoires (CSKA Moscou et BATE Borisov) mais surtout sept défaites. A Rome, 12 matches aussi pour deux autres petites victoires (CSKA Moscou et Bayer Leverkusen). Avec Lyon, il en est désormais à une victoire et deux défaites. Son bilan total est assez net : 27 matches pour 5 victoires. Pas de quoi être optimiste avant le dernier rendez-vous lyonnais face à Leipzig pour la dernière journée.

Le bilan chiffré de Garcia en Ligue des champions :