Marine Le Pen, Eric Ciotti, Ségolène Royal, mais aussi des élus LREM de l'agglomération de Lyon ont réclamé mercredi l'interdiction de la venue de ces supporters italiens pour OL-Juve. Le tout par mesure de précaution, pour limiter les risques de propagation sur le territoire français de l'épidémie de Covid-19. Près de 3.000 tifosi sont attendus à Lyon.

Interrogé lors du compte-rendu du conseil des ministres sur les accusations d'"incohérence", alors que des mesures de précaution ont été prises pour les enfants revenant des deux régions italiennes les plus touchées (Lombardie et Vénétie), le ministre a jugé qu'il s'agissait de "deux questions différentes". "Il n'y a pas de malades identifiés à Turin, ni dans la région du Piémont, et la ville du nord de la péninsule se situe à 200 kilomètres des zones dites à risque italiennes", a souligné Olivier Véran.

"Nous prenons des décisions qui sont fondées sur un rationnel scientifique et médical, (...) fondées sur les faits, sur les données", a-t-il insisté.

Il a également précisé que les supporters italiens seraient "dans une tribune dédiée" et qu'un "système d'information rapprochée" serait mis en place, à la fois avec des messages d'information à l'oral dans le stade et la distribution de "documents écrits qui comporteront toutes les informations d'usage" concernant la surveillance de température, la nécessité d'alerter le "15" en cas de symptômes et des informations "d'ordre organisationnel".