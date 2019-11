Il est de retour. Enfin. Disparu des radars depuis un an et presque neuf mois, Eliaquim Mangala voit la lumière au bout du tunnel de pépins physiques qu'il vient de traverser. Au sortir d'une ultime saison blanche passée à Manchester City et quelques mois après avoir retrouvé Valence, le défenseur central figure dans le groupe concocté par Albert Celades pour la réception de Lille en Ligue des champions, ce mardi à Mestalla. C'est la première convocation pour le Français âgé de 28 ans dans cet exercice 2019-2020.

Celui qui fut en 2014 le défenseur le plus cher de l'histoire, recruté quelque 53 millions d'euros par City à Porto, n'est plus apparu en professionnel depuis le 10 février 2018. A l'époque prêté à Everton, il s'était sérieusement blessé au genou droit face à Crystal Palace. Opéré quinze jours plus tard, Mangala n'a, depuis, eu droit qu'à cinq apparitions avec... les U23 de City, la dernière remontant au 15 avril dernier relate le quotidien espagnol AS.

"Il est prêt à jouer", a indiqué son entraîneur, lundii en conférence de presse. 633 jours après son dernier match, le natif de Colombes ne demande que ça.