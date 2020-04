Pour Ceferin, la C1 et la C3 doivent se terminer début août

La Ligue des champions a été interrompue en plein huitièmes de finale le 11 mars au soir et la Ligue Europa de même le 12 mars au soir, en raison de l'épidémie de coronavirus. Depuis, l'Union europénne de football association (UEFA) et les clubs sont dans l'expectative quant à une reprise. Qui reste ô combien hypothétique.

Les championnats nationaux également stoppés, un embouteillage conséquent se profile dans les agendas des instances et des clubs. Pour ce qui est des compétitions européennes, Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, a pris position samedi, dans une interview à la chaîne allemande ZDF. Le Slovène y explique vouloir que la Ligue des champions et la Ligue Europa soient terminée le 3 août 2020, car jouer en septembre ou octobre, au moment où une nouvelle saison continentale débute, ne serait pas réaliste.

"Final four", "Final eight"

Et pour Aleksander Ceferin, il faudrait savoir faire des concessions comme jouer à huis clos, parce que ce serait "mieux que rien du tout" et que ça enverrait un signal positif en ces temps très difficiles.

Pour accélérer la conclusion de la C1 et de la C3, il évoque parmi les pistes de réflexion des quarts et demi-finales sur un match et terrain neutre, ou bien un "Final four" ou un "Final eight".