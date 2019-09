Si vous n'avez jamais entendu parler de Erling Braut Håland avant ce mardi soir, ne paniquez pas. Le jeune attaquant norvégien de Salzbourg ne fait pas partie des grands noms du football européen. Il y a pourtant fait une entrée fracassante. Contre Genk, Håland a inscrit un triplé lors de la large victoire des siens pour leur premier match en Ligue des champions de leur histoire. A 19 ans, l'avant-centre a signé une prestation rare de précocité, qui devrait certainement faire parler d'elle.

L'ancien joueur de Ole Gunnar Solskjaer à Molde a étincelé, inscrivant ses trois buts avant le repos, devenant le plus jeune joueur de l'histoire de la C1 à réussir une telle prouesse. Pour trouver la trace d'une pareille performance par des joueurs plus jeunes, seuls les doigts d'une main suffisent, pour deux noms de légende : Raul (18 ans et 113 jours en 1995) et Wayne Rooney (18 ans et 340 jours en 2004). L'attaquant d'1m94 a fait étalage de toutes ses qualités de finisseur en ouvrant le score dès la 2e minute d'une frappe croisée, avant d'inscrire deux nouveaux buts d'un plat du pied sur un face à face (34e) puis en étant parfaitement placé à bout portant, juste avant la mi-temps (45e).

Pour son tout premier match dans la compétition-reine du football européen, Håland s'est montré d'une précision rare avec trois buts sur ses trois seules frappes de la rencontre. Le néo international norvégien confirme ainsi son début de saison exceptionnel, avec désormais 17 buts inscrits… en seulement 9 matches joués !