Coup dur pour le Paris Saint-Germain ! Sorti sur blessure dimanche lors de la réception de Bordeaux (4-3), Thiago Silva souffre d'une lésion du biceps frontal de la cuisse droite et sera absent au moins trois semaines. Il sera donc en tribunes pour le match retour tant attendu face à Dortmund le 11 mars.

Cette blessure vient garnir un peu plus la liste des absents pour ce 8e de finale retour de la Ligue des champions. Thiago Silva rejoint donc Marco Verratti et Thomas Meunier (suspendus) et Ander Herrera (blessé), tandis qu'Abdou Diallo et Colin Daga sont à ce jour incertains. A deux semaines du match, Thomas Tuchel va donc devoir commencer à bricoler.