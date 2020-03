L'ambiance ne sera pas la même qu'à l'accoutumée au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain doit remonter mercredi un but de retard pour espérer éliminer Dortmund et enfin regoûter aux joies des quarts de finale de la Ligue des champions, tout ça dans un stade vide. En raison de l'épidémie du Covid-19 et du huis clos décrété par les autorités, les travées de l'enceinte située porte de Saint-Cloud seront désertes, notamment la tribune Auteuil, habituel fief du Collectif Ultras Paris (CUP).

S'il s'est donné rendez-vous à l'extérieur du Parc pour donner de la voix, le CUP a tout de même pu pénétrer dans son virage de prédilection afin d'y installer des banderoles. Et faire passer des messages aux protégés de Thomas Tuchel. Quatre slogans sont ainsi clairement visibles depuis la pelouse : "Jouez comme des guerriers", "Qualifiez-nous !", "Notre seul virus c'est le Paris SG" et un "Mbappé > Haaland". A bon entendeur.