LIGUE DES CHAMPIONS - A l'aube d'une semaine historique pour le football français, tous les espoirs sont permis. Paris et Lyon ont atteint les demi-finales de la Ligue des champions et si le Bayern fait figure d'immense favori, le format de la compétition ouvre toutes les options. La Ligue 1 n'a jamais été aussi bien représentée dans le dernier carré. Et si c'était l'année ou jamais ?

Personne ne sait à quoi ressemblera le "monde d'après", celui avec la COVID-19. Mais au football, le monde de demain appartient aux Allemands et aux Français. Cette édition rafistolée de la Ligue des champions a ouvert de nouvelles perspectives, enterré des certitudes et fait surgir l'inattendu. Lisbonne est devenue en quelques jours la capitale de la rivalité franco-allemande. Aucun Espagnol, aucun Italien, aucun Anglais dans le dernier carré, c'est une grande première depuis 1991. Par bonheur, la Ligue 1 en a profité.

Houssem Aouar (Lyon) Crédit: Getty Images

Ligue des champions Navas forfait contre Leipzig, Gueye très incertain IL Y A 3 HEURES

Voilà des années qu'on attendait le PSG dans le dernier carré, une place à laquelle on n'attendait plus l'OL, morne 7e d'un championnat amputé de ses dernières journées. Depuis 20 ans, la France n'avait placé que trois représentants (Monaco 2004 et 2017, Lyon 2010) à ce stade de la compétition. C'est dire la teneur de l'exploit. Mais le plateau autant que le format inédit de ce Final 8 lui permet de nourrir des espoirs encore plus fous et il serait même bien frustrant de s'arrêter en si bon chemin.

La demi-finale du Nouveau Monde

Jusqu'ici, malgré les sueurs froides, le PSG a éliminé de sa route des équipes moins bien armées (Dortmund, Atalanta Bergame). Il restera encore l'immense favori de sa demi-finale qui verra s'opposer deux représentants du nouveau monde. D'un côté le PSG, nouvelle superpuissance européenne enfin en adéquation avec ses moyens, ses investissements et ses ambitions. De l'autre le RB Leipzig, invité surprise après seulement onze ans d'existence mais en progression constante. Mais c'est précisément parce que le PSG n'est plus seulement qu'une machine à stars qu'il en est arrivé là.

Thomas Tuchel et Rudi Garcia Crédit: Getty Images

C'est la force de son collectif, incarné par Choupo-Moting, buteur en quart, qui l'a mené à des hauteurs encore jamais fréquentées sous QSI. Même si le duo retrouvé Neymar-Mbappé, en forme éblouissante, restera son meilleur argument face aux Allemands. Mais Paris serait inspiré de gagner en densité dans le jeu. Car s'il s'en est sorti jusqu'ici, ce fut à chaque fois d'un cheveu et il n'a jamais matérialisé sur le terrain l'écart qui doit le séparer de ceux qui n'ont pas ses moyens. Au fond, le PSG navigue en plein paradoxe : il a atteint ce qu'il recherchait depuis près d'une décennie. Mais il devra affronter la foudre s'il ne va pas plus loin.

Play Icon WATCH "Tant que Neymar et Mbappé seront à ce niveau, il ne peut rien arriver au PSG" 00:03:21

Puisqu’impossible n’est pas lyonnais…

L'OL est déjà allé beaucoup plus loin que ses supporters ne l'imaginaient. Et c'est précisément parce que les Lyonnais semblent flotter au-dessus de la compétition et de la logique qu'ils ont une chance face au Bayern. En l'absence du Real Madrid, de Liverpool et de Manchester City, les champions d'Allemagne font figure d'unique et immense favori. Eux qui piétinent tous ceux qui se présentent devant eux en 2020 ont livré une spectaculaire démonstration de force face au Barça ou ce qu'il en restait (8-2). Ils sont la nouvelle référence du jeu autour d'un collectif sans faille. Un collectif où tout s'imbrique bien. Les anciens revivent (Boateng, Müller, Neuer), la nouvelle vague aux airs de tsunami émerge (Kimmich, Goretzka). Ceux qui n'ont jamais cessé de briller (Lewandowski, Alcantara) et ceux venus de nulle part (Davies) apportent aussi leur pierre à l'édifice.

Play Icon WATCH Quarts -Guardiola : "Lyon est une équipe extraordinaire" 00:00:22

Ce Bayern n'a pas de grosse faiblesse, mais ce format à quitte ou double donne plus de chance à ceux qui en ont le moins. Et par ricochet, le grand favori l'est un peu moins dans un tournoi qui laisse plus de place à l'incertitude. Malgré tout, la Juventus, Manchester City et le Bayern dessinent une ascension graduelle vers l'impossible pour Lyon. Mais puisqu’impossible n’est pas lyonnais, on se gardera bien d'enterrer les Gones et leur défense qui a fini par dégoûter Cristiano Ronaldo et la meilleure attaque de Premier League. Surtout si Maxwel Cornet continue de faire régner la loi dans son couloir.

Oui, cette édition est insensée, extravagante voire complètement givrée. Tout peut arriver. Comme deux clubs français en demi-finale. Il n'est donc pas interdit de rêver. Encore et encore.

Ligue des champions Tolisso est prêt à retrouver Lyon : "Un moment magnifique mais…" IL Y A 5 HEURES