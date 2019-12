Angel Di Maria et Thomas Meunier ne figurent pas dans le groupe de 19 joueurs qui affrontera Galatasaray, mercredi soir (21h) lors de l'ultime journée de la phase de poules de Ligue des champions, a annoncé le club parisien. Di Maria et Meunier, qui font partie des joueurs les plus utilisés par l'entraîneur parisien Thomas Tuchel, étaient sous la menace d'une suspension pour le 8e de finale aller en cas de carton jaune reçu mercredi. Le site du club parle d'une gêne musculaire pour l'Argentin, et d'un "syndrome grippal" pour le Belge.

Le club parisien, qui accumule les blessures musculaires depuis le début de saison, ne pourra également pas compter sur d'autres titulaires habituels avec les forfaits de Presnel Kimpembe et Idrissa Gueye. Remplacés coup sur coup après à peine trente minutes de jeu samedi dernier à Montpellier (victoire 3-1) en Ligue 1, Kimpembe et Gueye ne devraient pas être disponibles avant 2020.

Seules bonne nouvelle, les retours de Marco Verratti et Edinson Cavani, absents à Montpellier, dans le groupe parisien.Le PSG, déjà qualifié pour les 8es de finale de C1 et assuré de finir à la première place de son groupe, n'a plus qu'un objectif : rester invaincu en Europe en signant un bilan presque parfait de 5 victoires en 6 journées.

(Avec AFP)