L'attente prend fin. Cent-huit jours après le sixième sacre européen de Liverpool, la Ligue des champions signe son grand retour, mardi prochain. Lyon aura l'honneur d'ouvrir le bal face au Zénith Saint-Pétersbourg et fait partie des clubs en lice dans notre élection du plus bel effectif de la C1. Car un onze de départ sexy, c'est bien, mais doublé d'une profondeur de banc de qualité, c'est encore mieux.

Il vous revient de déterminer l'effectif le plus complet parmi les 16 clubs sélectionnés, où l'on retrouve tous les favoris de la plus prestigieuse des compétitions européennes mais aussi les principaux outsiders à la victoire finale, le 30 mai prochain à Istanbul. A noter que les joueurs présents sont ceux ayant été inscrits sur les listes A (voire B) fournies par les clubs à l'UEFA, d'où les absences par exemple d'Emre Can et Mario Mandzukic, non retenus par la Juve.