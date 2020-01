Neymar avait certainement hâte de tourner la page 2019. Entre blessures, polémiques et envies d'ailleurs, le Brésilien a vécu une année bien compliquée. Le joueur du PSG, qui semble envisager de plus en plus une possible prolongation de contrat, a toutefois assuré avoir "appris" et "engrangé beaucoup d'expérience" au cours des derniers mois. Pour lui, il n'y a rien de "gâché".

"C'était une année très difficile pour moi dans tous les sens, sur le plan professionnel comme personnel, a-t-il expliqué au média brésilien O Globoesporte. Une année d’apprentissage, de rebondissements, de dépassement de soi. J’ai fini par me blesser et j’ai dû me relever. Puis, je me suis à nouveau blessé."

" Peut-être que c'est la bonne année "

Oublié le passé, Neymar est désormais focalisé sur le présent. Et l'avenir aussi. Ses objectifs pour 2020 ? "Tout gagner" avec le PSG et le Brésil. "Je veux relever de nouveaux défis, atteindre la finale de Ligue des Champions, gagner la Copa América à nouveau. Ce sont mes défis pour 2020", assure le Ney, qui croit dur comme fer à un possible triomphe des siens en Ligue des champions.

Vidéo - Pour retourner cet été à Barcelone, Neymar aurait déjà tout prévu 02:33

"Peut-être que c'est la bonne année. Au niveau de l’effectif, depuis que je suis ici, c’est l’année où nous sommes les mieux préparés, les plus forts dans tous les sens. Nous avons nos chances", confie le Brésilien. "Paris n’a jamais remporté la Ligue des Champions, mais nous allons essayer de tout gagner. Nous connaissons nos qualités (...) Nous espérons qu'à la fin de la saison, nous serons au rendez-vous", conclut-il.

Également interrogé sur des sujets plus légers, Neymar s'est volontiers prêté au jeu. Son équipe idéale pour un foot à 5 ? Messi, Suarez, Mbappé, Pogba et Hazard. Et celui des désormais retraités ? Xavi, Lampard, Gerrard, Beckham et Henry. Enfin, concernant les joueurs avec qui il aurait aimé joué au cours de sa carrière, il a cité quatre noms : Romario, Ronaldo, Zidane et Ibrahimovic.