LIGUE DES CHAMPIONS - Le PSG et l'OL qualifiés pour les demi-finales de C1, la France récupère quelques couleurs au classement UEFA. Toutefois, il demeure impossible de rattraper l'Italie, solide quatrième.

Du jamais vu. Le football français, qui a vu le PSG puis l'OL se qualifier en demi-finales de Ligue des champions, n'avait jamais placé deux représentants dans le dernier carré de la C1. Une bonne nouvelle pour tout un mouvement, souvent remis en cause au moment de monter sur la scène européenne. Depuis 20 ans, seuls Monaco (à deux reprises) et... Lyon avaient atteint ce niveau de la compétition.

"Le PSG 2020 suit les traces des Bleus 2018"

A l'aube d'une semaine qui pourrait s'annoncer historique, l'heure est (déjà) aux calculs. Ou du moins aux prévisions. Avec deux clubs de l'Hexagone aussi haut, la France améliorera son désormais fameux coefficient UEFA. Dans les faits, c'est une réalité incontestable. Reste maintenant à voir dans quelles proportions.

Devant, l'Italie reste un mirage

Pour l'heure, une chose est certaine : la France (58,415 pts) va creuser l'écart sur ses concurrents au classement général, basé sur les cinq dernières performances anuelles. Cinquième, elle a de quoi voir venir avec presque 9 points d'avance sur le Portugal (6e) et un peu moins de 13 sur la Russie (7e). L'Italie , 4e avec 70,082 points, reste toutefois loin devant.

Si l'on prend en compte le classement de la saison, la France (10,833 points) se classe... cinquième. Et ce pour une raison simple : elle n'a presque pu compter que sur le PSG et l'OL. Pour rappel, le LOSC avait été éliminé en phase de groupes de la C1. Même chose pour le Stade Rennais et l'ASSE en C3. Bonne nouvelle : Le Portugal sera derrière (6e, 10,300 points) au classement actuel, la Russie encore plus éloignée (20e, 4,666 points). L'Italie est quatrième (14,357 points) et toujours devant la France.

