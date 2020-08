PSG, OL, Leipzig, Bayern... On leur avait prédit un manque de rythme, ils sont plus frais que jamais

LIGUE DES CHAMPIONS - Paris, Lyon, Leipzig, Bayern. Deux clubs français et deux clubs allemands ont atteint les demies de la C1. Les quatre équipes sont celles qui ont semblé les plus fraîches sur le terrain. La non-reprise de la Ligue 1 et celle plus précoce en Bundesliga semblent finalement avoir été des avantages.

Difficile d’imaginer il y a quelques semaines, que l’arrêt définitif de la saison 2019-20 de la Ligue 1 pourrait être un avantage pour les clubs français, bien au contraire. Deux des quatre candidats encore en lice pour la Coupe aux grandes oreilles - le PSG et l’OL - sont des clubs issus de la "Farmer’s League", raillée par l’Europe entière pour ne pas avoir repris en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Les deux autres Leipzig et le Bayern Munich, semblent également avoir profité d’un calendrier favorable : la Bundesliga a repris plus tôt que ses homologues d'Italie, d'Espagne et d'Allemagne.

Et sur le terrain, cela s’est ressenti dès les huitièmes puis ensuite lors des quarts. L’Olympique Lyonnais s’est qualifié face à une Juventus qui a terminé sur les rotules malgré sa victoire lors du match retour, tout comme le PSG face à l’Atalanta. Quant au Bayern, il a ridiculisé un FC Barcelone qui en plus de ne pas avoir beaucoup d’idées semblait incapable de suivre le rythme imposé par les Allemands.

Les quatre équipes qui ont le moins joué en 2020

Mathématiquement, cela s’explique. Selon OptaJean, les quatre équipes encore engagées dans la compétition sont celles qui ont joué le moins de matches depuis... le début de l’année 2020. 24 au grand maximum, pour le Bayern. Et depuis le 1er juillet, Leipzig est l’équipe qui a le moins joué - un seul match - contre trois pour le PSG, l’OL et les Bavarois.

Ce qui aurait pu faire craindre un manque de rythme s’est finalement transformé en avantage non négligeable. De quoi permettre à Noël Le Graët de se féliciter auprès du Parisien d’avoir pris la bonne décision sur l’arrêt du championnat : "Le PSG et l'OL ont bien profité du repos et ont mis en place un deuxième cycle de préparation physique exemplaire. Et comme mentalement et techniquement, ils n'ont rien à envier à qui que ce soit, cela s'est très bien passé."

De l’importance de la préparation physique

Plus que le nombre de matches joués, ce qui ressort des quarts et de ce carré final, ce sont les préparations physiques d'un tournoi qui s’apparente plus à une Coupe du monde ou un Euro qu'à une compétition sur la durée. "Les deux équipes allemandes ont eu quatre préparations : l’été dernier, le camp d’entraînement en hiver, une préparation avant le redémarrage de la Bundesliga et une autre avant le retour de la Ligue des champions", nous explique notre confrère allemand Florian Bogner.

Il souligne également la qualité des staffs de Leipzig et du Bayern : "Nagelsmann a un staff excellent. Et le Bayern fait toujours des préparations 5 étoiles. En plus, Flick, en tant qu’ancien adjoint de Löw, sait comment préparer un championnat d’Europe ou du monde." Sentiment confirmé par les joueurs eux-mêmes : "Nous sommes dans une forme incroyable", déclarait Thomas Müller.

Eric Bedouet, préparateur physique des Girondins de Bordeaux, se montrait admiratif de la forme des joueurs auprès du Parisien : "Paris et Lyon possèdent une fraîcheur supplémentaire. (...) L’avantage c’est que le tournoi de Lisbonne ne dure pas trop longtemps. (...) Je trouve que le dernier carré est très fort physiquement." Les places en finale se joueront aussi sur la tactique, mais la fraîcheur est définitivement un avantage.

