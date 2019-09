Nouvelle saison et nouvelle session bricolage en vue pour Thomas Tuchel. Mais les outils ont changé et Paris est mieux armé. C’était l’objectif au début du mercato : combler les manques XXL de l’effectif parisien pour être au niveau de sa triplette magique, Mbappé-Cavani-Neymar.

Mais l’ironie est tenace. Alors que le champion de France semble enfin à même de répondre à l’intensité de la compétition reine, au milieu de terrain notamment, les trois stars parisiennes sont absentes. Dès lors, hormis une titularisation surprise d’Eric-Maxim Choupo-Moting, c’est un trio inédit qui aura pour mission de faire vaciller le Real. Un trio aux inconnues nombreuses.

Vidéo - Liverpool sous-côté, PSG bien placé : votre Top 5 des plus beaux effectifs d'Europe 01:27

Pablo Sarabia

Son rôle tactique : Sarabia, c’est l’ailier infatigable. Très travailleur, l’Espagnol devrait faire un bien fou à son latéral dans le repli défensif. Important dans ces matches à haute intensité. Face à Strasbourg, il a commencé à droite avant de finir à gauche. Sa capacité à répéter les courses, à compenser intelligemment et sa réputation flatteuse à la passe et à la finition en feront un atout offensif en plus pour le PSG. Aligné dans l’axe avec Séville l’année passée, il devrait être cantonné à un côté mais pourrait être tenté de rentrer à l'intérieur pour tenter sa chance. S’il retrouve sa forme passée, il peut être une vraie plus-value pour l’équilibre parisien.

Son état de forme : C’est la grande question du moment. Face à Strasbourg, il a été à côté de ses pompes, comme tout le onze parisien, Neymar excepté. Ses deux passes décisives (face à Rennes au Trophée des champions et face à Toulouse) pèsent pour l’instant trop léger pour devenir une arme offensive suffisante à Tuchel. En revanche, il est sans doute celui le plus dans le rythme physiquement ayant participé à tous matches parisiens depuis le début de saison.

Son passé en Coupe d’Europe : Sarabia n’est pas totalement novice au plus haut niveau à l’image de ses 18 matches en C1. Mais ses stats dans la prestigieuse compétition (2 buts, 3 passes) restent encore trop timides. S’il veut continuer à figurer dans le groupe international espagnol, il va devoir aussi se révéler sur la scène européenne. Dès mercredi.

Ce que Tuchel en disait après Strasbourg : "Je ne sais pas pourquoi c'est difficile pour lui alors qu'il donne toujours tout pour nous. C'est un gars très fiable mais c'était son deuxième match au Parc avec des difficultés. Je vais toujours le protéger car il est toujours là pour aider les joueurs au milieu, pour défendre, et c'est absolument nécessaire qu'on lui donne confiance."

Pablo SarabiaGetty Images

Angel Di Maria

Son rôle tactique : Des trois de devant, ce sera le plus attendu. Car c’est celui qui a déjà le plus prouvé au plus haut niveau. C’est aussi le plus à même de faire parler la magie inhérente à ce genre d’évènements couperets, à l’image de sa frappe victorieuse face à Naples la saison passée (2-2) lorsque Paris était au bord du gouffre.

Son état de forme : Là non plus, sa prestation strasbourgeoise ne plaide pas pour lui. Brouillon, trop tricoteur et en manque d’inspiration, il a montré le visage dont Paris n’a pas besoin. Son début de saison (6 matches, 3 buts, 1 passe) n’est pas à jeter mais, comme une bonne partie de l’effectif parisien, il semble chercher un nouveau souffle.

Son passé en Coupe d’Europe : Avec lui, pas besoin de parler de Ligue Europa. En Ligue des champions, il présente une carte de visite bluffante. 74 matches, 18 buts et 21 passes décisives au compteur. Mais son chef d’œuvre reste la saison 2013/2014 où il fut magnifié par Carlo Ancelotti dans le rôle de relayeur. Inspirant pour Tuchel ?

Ce que Tuchel en disait en février dernier : "Pour moi, c'est un cadeau d'avoir un joueur comme ça, il est toujours dans les premiers à l'entraînement, il montre son envie chaque jour. Il joue toujours pour marquer et gagner, et on a vu qu'il avait toutes les qualités pour conclure nos attaques. En l'absence de Cavani, Neymar ou Mbappé, c'est nécessaire."

Angel Di Maria face à StrasbourgGetty Images

Mauro Icardi

Son rôle tactique : Marquer. C’est l’avantage chez les avant-centres, leur mission est connue d’avance. Mais ça n’a rien de simple. Il n’empêche, sans Sergio Ramos, Mauro Icardi aura l’avantage de se frotter à une défense centrale moins dure sur l’homme qu’à l’accoutumée. Mais résumer l’Argentin à un simple attaquant de surface reviendrait à le déresponsabiliser de certaines tâches où il doit apporter une vraie plus-value au PSG.

Moins mobile qu’Edinson Cavani, notamment dans le pressing et le replacement défensif, l’ancien idole de San Siro est en revanche plus à l’aise dans un rôle de pivot et de point d’appui des attaques parisiennes. Permettre au bloc de remonter, temporiser ou lancer le contre sur une ouverture sont autant de cordes à son arc qu’il doit absolument montrer dès mercredi sous peine de pénaliser Paris.

Son état de forme : Sarabia et Di Maria ne sont pas au mieux, certes, mais ont au moins 90 minutes dans les jambes. Pas sûr qu’Icardi puisse en dire autant. Son début de saison se résume aux 28 minutes jouées contre Strasbourg. Avec un été passé à négocier son transfert et son arrivée tardive le 2 septembre, pas sûr qu’il ait la caisse physique pour un match de cet ampleur. Le gros point d’interrogation, c’est lui…

Son passé en Coupe d’Europe : Icardi est arrivé avec un CV fourni en Italie. Mais en Europe, le bilan est plus léger. L’Argentin n’a disputé que six matches en C1, la saison passée avec l’Inter. Il en a profité pour briller avec quatre pions dont sa volée magistrale face à Tottenham. Pour le reste, il a aussi marqué en Ligue Europa (6 buts en 15 matches) mais dispose d’une expérience internationale finalement très limitée (8 sélections).

Ce que Tuchel en disait avant Strasbourg : "Il a une qualité claire, sa dernière touche pour finir les attaques. Il est toujours dangereux, il n’a pas besoin de beaucoup de touches pour marquer, il a beaucoup de confiance dans la surface. Mais notre style est différent de celui de l’Inter. Il peut s’adapter très vite ou prendre un peu de temps, on doit attendre de voir."