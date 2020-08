C'est une occasion qui va probablement longtemps hanter les supporters du PSG. Et Kylian Mbappé. Peu avant la mi-temps de la finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich (0-1), et alors que le score était encore nul et vierge, le champion du monde a eu sur son pied droit l'occasion de donner l'avantage aux siens. Malheureusement pour Paris, il a trop écrasé sa frappe et Manuel Neuer n'a eu aucun mal à la capter.