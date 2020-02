Marco Reus est sorti à quelques secondes du coup de sifflet final mardi soir sur la pelouse du Weserstadion, lors du match de Coupe d'Allemagne face au Werder. Victime d'une blessure musculaire, dont la nature n'a pas encore été révélée par le Borussia Dortmund, l'international allemand (44 sélections, 13 buts) manquera au moins quatre semaines de compétition. Le maître à jouer des Jaune et Noir ne sera pas sur la feuille de match du huitième de finale aller de Ligue des champions, le mardi 18 février prochain, face au PSG au Signal Iduna Park.

C'est un vrai coup dur pour le Borussia Dortmund qui perd son capitaine, revenu à son meilleur niveau depuis la saison 2018-2019 après avoir enchaîné les blessures. Depuis l'ouverture de l'exercice 2019-2020, Marco Reus a prouvé à quel point il était indispensable dans l'équipe de Lucien Favre, actuellement troisième de Bundesliga à trois points seulement du Bayern Munich. En effet, l'ancien joueur du Borussia Mönchengladbach a marqué onze buts et délivré six passes décisives depuis août dernier en championnat d'Allemagne.

Marco Reus, l'un des principaux pourvoyeurs de ballons d'Erling HaalandImago

Lucien Favre, l'entraîneur du Borussia Dortmund, n'a plus que treize jours devant lui pour trouver une nouvelle organisation sans Marco Reus, qui était l'un des principaux pourvoyeurs de ballons d'Erling Haaland et Jadon Sancho. Le technicien suisse aura donc deux rencontres de Bundesliga pour mettre sur pied ce nouveau schéma de jeu : ce samedi (18h30) sur la pelouse du Bayer Leverkusen et le vendredi 14 février lors de la réception de l'Eintracht Francfort. Dans un mois, ce sera le match retour de C1 (le mercredi 11 mars) au Parc des Princes. La course contre la montre a déjà commencé pour Marco Reus.