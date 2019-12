C'est un bien drôle d'anniversaire pour Adrien Rabiot. Le 11 décembre 2018, le milieu de terrain disputait, sans le savoir, son dernier match sous le maillot du PSG. C'était lors du déplacement à Belgrade face à l'Étoile Rouge (1-4), où il avait dû se contenter de sept petites minutes en fin de rencontre. La suite, tout le monde la connaît. Un refus de prolonger son contrat, une mise à l'écart du groupe, un "like" qui lui coûtera une mise à pied et enfin une séparation bénéfique pour les deux parties.

Si le milieu de terrain a bien rebondi en signant du côté de la Juventus Turin, l'histoire est encore balbutiante avec la Vieille Dame. En cause, notamment, les séquelles de sa dernière saison parisienne.

Inactivité

Passer six mois à la cave, ce n'est pas simple. En quittant le PSG, Rabiot s'est certainement enlevé un poids énorme. Mais physiquement, il était à court. Et mentalement aussi. Maurizio Sarri, son nouvel entraîneur, n'a pas tardé à s'en apercevoir. "Il n’a pas du tout joué en 2019. Il s’est entraîné quinze jours à haute intensité, puis il a eu un petit problème physique, expliquait-il en septembre dernier. Adrien Rabiot est extrêmement sensible et s’est un peu mis en difficulté mentalement, mais il a de grandes qualités techniques et physiques."

Adrien Rabiot sous le maillot de la Juventus TurinGetty Images

Matuidi, l'indéboulonnable

Dans le 4-3-1-2 de Sarri, Rabiot est destiné à occuper le poste de relayeur gauche. Mais le problème, c'est qu'il est déjà plus ou moins occupé. Et pas par n'importe qui. Un certain... Blaise Matuidi. Pour son entraîneur, ce dernier est à la limite de l'indispensable. En 15 journées de Serie A, le champion du monde comptabilise 10 titularisations. Même topo en Ligue des champions : 4 titularisations sur 5 rencontres. Au total, il a déjà 1.250 minutes dans les jambes. De quoi laisser des miettes à son ancien coéquipier parisien (446 minutes).

Blaise Matuidi e Adrien Rabiot, sarà staffetta al Franchi contro la Fiorentina, Getty ImagesGetty Images

"Que doit penser Rabiot ? Que Matuidi est fort et qu'il réalise un grand début de saison dont nous devons profiter pleinement pour le moment. Il y aura des moments où Rabiot sera meilleur que Matuidi, et là il jouera (...) Rabiot doit rester serein", assurait Sarri fin septembre. Facile à dire, pas forcément simple à faire. Lorsqu'il est aligné, Rabiot alterne le bon et le moins bon. Parfois trop lent ou trop emprunté, il a souvent laissé sceptique les observateurs.

"Si le Français veut une place de titulaire, il doit entrer en jeu avec plus de décision. C'est beaucoup trop peu", pouvait-on lire dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport après un Lecce-Juve (1-1) fin octobre. Face au Genoa (2-1), quatre jours plus tard, l'ex-milieu parisien avait visiblement suivi les conseils du quotidien. Auteur d'une bonne entrée à l'heure du jeu, il trouvait toutefois le moyen de la gâcher en prenant deux cartons jaunes en 26 minutes chrono. "Il a eu un bon impact sur le match, mais un rouge en moins de 30 minutes, c'est impardonnable", commentait dans la foulée nos confrères d'Eurosport Italie.

Blessure, rumeurs et sentinelle

Depuis, on ne l'a plus beaucoup revu. Touché aux adducteurs depuis fin novembre, Adrien Rabiot devrait faire son retour sur les terrains ce mercredi soir face au Bayer Leverkusen (21h) en Ligue des champions. Un match sans enjeu pour la Juve, déjà qualifiée pour les 8es de finale et assurée de terminer première de son groupe. Mais certainement pas pour l'international français, qui espère retrouver une place en Bleu un jour ou l'autre.

Au vu des nombreuses blessures qui touchent son équipe (Khedira, Betancur, Ramsey) et l'impossibilité d'aligner Emre Can, non inscrit en C1, Sarri va très probablement le titulariser face aux Allemands. Et il n'est pas à exclure que cela soit encore le cas le week-end prochain face à l'Udinese. Une occasion en or pour Rabiot, absent depuis maintenant un bon mois et de retour au centre des rumeurs mercato depuis quelques jours.

Sous contrat jusqu'en 2023 avec la Vieille Dame, "Le Duc" serait toujours courtisé ici et là selon certains médias. Et lui-même se poserait des questions sur son avenir. Mais à la mi-novembre, le Corriere dello Sport assurait que Maurizio Sarri comptait toujours sur son milieu de terrain, qu'il n'exclut d'ailleurs pas de repositionner en sentinelle. Un rôle pas vraiment dans le coeur du joueur.

"Il est encore en phase d'acclimatation et je ne veux pas le perturber dans ses idées. Quand il sera prêt, nous tenterons des alternatives", avait-il annoncé il y a quelques semaines. Le début des problèmes ?