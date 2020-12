André Villas-Boas, entraîneur de Marseille, a dit mercredi sur RMC espérer que l'arbitre roumain mis en cause pour des propos racistes lors du match Paris SG-Basaksehir "saurait dire pardon". "La première chose, c'est que je suis triste. C'est une chose qui ne doit pas avoir de place dans la société et le foot. Mais ça continue et c'est grave, très grave. Je suis très déçu et triste", a dit Villas-Boas après la défaite de l'OM sur la pelouse de Manchester City. "Mais je suis content de la décision des deux équipes et de la force de caractère de Demba Ba. Il a très bien réagi. Bravo pour son courage, qui donne un exemple à l'UEFA", a ajouté Villas-Boas, avant d'évoquer le cas de l'arbitre mis en cause, le Roumain Sebastian Coltescu.