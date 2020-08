En cette année 2020, le Paris Saint-Germain fête ses 50 ans d'existence. Et en ce jour de quart de finale de Ligue des champions, le club parisien a rendu hommage à ses légendes dans un visuel. Raï évidemment, Pauleta, Zlatan Ibrahimovic, Neymar ou encore Mbappé sont présents. Edinson Cavani, meilleur buteur de l'histoire du club, a été, semble-t-il, oublié.

Ils sont tous là, sauf lui. Pour ses 50 ans, le Paris Saint-Germain a rendu hommage à ses légendes dans un visuel posté sur les réseaux sociaux. On y trouve les plus récents, Mbappé et Neymar ou encore Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho et Raï. George Weah et David Ginola y figurent en bonne place. Il y a néanmoins un absent de marque, le buteur le plus prolifique du club, tout simplement : Edinson Cavani. Parti en fin de contrat cet été, le Matador ne semble plus en odeur de sainteté du côté de la capitale...

Ligue des champions Ligue des Champions : Pour le PSG, la conquête se joue dans la tête IL Y A 2 HEURES

Ligue des champions Forces, faiblesses, système et absences : l'Atalanta en cinq questions IL Y A 18 HEURES