La vidéo dure 113 secondes et n’a pas un intérêt fou. On y voit, souvent de loin, les Lyonnais s’adonner à des exercices de tennis-ballon ou de frappes devant le but. Rien d’infiniment passionnant donc. Mais le tweet, mis en ligne par le service communication de l’OL ce lundi, n’a évidemment pas été monté au hasard. Lors des trente premières secondes, Sylvinho, en gros plan, encourage, félicite, applaudit. Le message est clair : l’entraineur brésilien a encore la main et le club va faire bloc derrière lui. Au moins pour les cinq prochains jours. Le moment de flottement post défaite face à Nantes (0-1) est clos. Le patron, Jean-Michel Aulas, a pris la parole. Les comptes seront faits après le derby. D’ici-là, pleine confiance envers le coach.

Voilà le décor d’une semaine donc décisive pour Lyon. Sylvinho a deux matches pour sauver sa tête, l’OL deux matches pour sauver sa saison. C’est exagéré ? A peine. Lyon a démarré sa campagne de Ligue des champions par un nul qui ne l’arrange pas face à un Zenit Saint-Pétersbourg loin d’être royal. Son parcours, dans un groupe d’une rare densité, aura bien du mal à supporter une défaite à Leipzig. Après deux mois de compétition, on ne voit vraiment pas comment les Gones peuvent s’en sortir sur la pelouse du dauphin en pleine bourre du Bayern Munich. Mais Sylvinho n’a pas vraiment le choix.

Sylvinho et Jean-Michel AulasGetty Images

Personne ne pardonnera une défaite à Geoffroy-Guichard

Maintenir ses rêves européens le mercredi et réussir son rendez-vous le plus important de sa saison dimanche. Perdre en Allemagne fragiliserait assez nettement la stature européenne de l’OL, perdre à Saint-Etienne serait hautement plus inexcusable. Perdre face au voisin détesté, 19e de L1, complètement à côté de ses pompes depuis deux mois, les Lyonnais ne le supporteraient pas, Sylvinho non plus. Finalement, le résultat à Leipzig ne pèsera pas bien lourd face à un revers à Geoffroy-Guichard qui scellerait définitivement son sort.

Vidéo - Sylvinho : "J'ai toujours dit que le chemin allait être long et difficile" 00:42

Dans ce contexte brûlant, au cœur d’un début de saison où rien ne va, l’enjeu dépasse la Ligue 1, l’enjeu dépasse tout ce que Lyon peut connaître par ailleurs. Le derby se suffit à lui-même. D’autant plus quand il est escorté de pareilles circonstances. Donc, au fond, peu importe la manière. Peu importe que cet OL retrouve un embryon de projet de jeu ou un brin d’allant offensif. Tout ce qui compte dans les cinq jours qui viennent, c’est le résultat. Pour rester en course en Europe et pour garder la face en Ligue 1.

Comme Genesio en 2017

En annonçant qu’il "ferait le point après le derby", Jean-Michel Aulas n’a de toute façon pas tellement laisser de place au doute ou aux interprétations. Et les supporters tomberont sur leur président s’il ne tient pas ses engagements à l’issue de ces cinq jours. JMA a déjà fait le coup. C’était en 2017. Quatre jours avant un derby à Geoffroy-Guichard et en pleine crise de résultats, le boss des Gones nous prévenait : "On fera le point après le derby." Déjà. Lyon infligeait la plus grosse raclée de leur histoire aux Verts (0-5) et Genesio sauvait sa peau pour de bon. Sylvinho sait à quoi s’en tenir. Il était venu à Lyon pour bâtir un nouveau projet sur le long terme. Il n’a plus que cinq jours pour s’offrir un avenir.