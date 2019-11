C'est un coup dur pour Eden Hazard. Encore plus dur en considérant son retour en forme ces dernières semaines après un début de saison délicat. L'attaquant madrilène s'est blessé mardi face au PSG (2-2) et le premier duel au sommet en Liga entre le Real et le FC Barcelone, le 18 décembre en Catalogne, pourrait se dérouler sans l'international belge. Hazard s'est fait mal en tentant d'échapper au marquage de son compatriote du PSG Thomas Meunier. Sa cheville a semblé opérer une torsion un peu trop appuyée.

Hazard s'est fait soigner sur le bord de la pelouse, puis, grimaçant, il a fait signe qu'il ne pouvait pas continuer et a regagné son banc en marchant. Il a été remplacé par le Gallois Gareth Bale alors que le Real menait 1-0 à domicile. "C'est plus qu'un simple coup mais j'espère que la torsion de la cheville est mineure... Mais là, maintenant, je ne peux pas vous le dire", a réagi l'entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane après le match.