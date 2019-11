Le contexte

Paris a déjà assuré sa qualification avant d'aller défier le Real à Santiago-Bernabeu. Au-delà de la première place du groupe qui garantit 8e de finale retour à domicile, la formation de Thomas Tuchel ambitionnera à Madrid de confirmer sa victoire du match aller (3-0). L'entraîneur parisien a toutes les raisons de reconduire le système en 4-3-3 qui avait si bien fonctionné au Parc avec le retour annoncé de Marco Verratti dans le groupe. Mais cette configuration ne lui laisse que trois places pour cinq stars en attaque : Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Neymar, Mauro Icardi et Edinson Cavani.

Il y a peu d'espoirs pour l'Uruguayen d'être titulaire. Abonné au banc depuis son retour de blessure, El Matador le sera une nouvelle fois à Madrid sauf énorme coup de théâtre. Il y a aussi peu de chances de voir Angel Di Maria et Kylian Mbappé remplaçants au coup d'envoi. Si une hésitation trotte dans la tête de Thomas Tuchel, c'est certainement entre Mauro Icardi et Neymar. Même si la perspective d'aligner les deux d'entrée de match existe également, l'entraîneur parisien est face à un sacré dilemme. Alors, que feriez-vous à sa place ?

Mettre Icardi sur le banc ?

L'avantage

Politiquement, c'est la solution de facilité. Si le buteur argentin marche sur l'eau en ce moment, il n'a pas exactement le même statut au club que Neymar, Mbappé et Di Maria. Les deux premiers cités sont les têtes d'affiche du club. Le troisième, en plus d'être l'élément offensif le plus performant du PSG cette saison, affronte son ancien club dans un stade qu'il connaît par cœur, et où il a déjà brillé avec le maillot parisien. Cela peut aussi être un bon choix d'aligner un profil plus rapide comme Mbappé en pointe pour un match où Paris aura certainement plus d'espaces que d'habitude.

L'inconvénient

Icardi enchaîne les buts. Et des buts souvent décisifs. Notamment en Ligue des champions, où il a donné la victoire au PSG sur le terrain de Galatasaray (0-1) et face à Bruges (1-0). Cela le rend déjà incontournable dans l'équipe de Tuchel, où il est désormais en confiance et au top physiquement. Mais son impact dépasse encore sa capacité à transformer en but chaque ballon qui passe dans la surface. L'Argentin est aussi précieux dans le jeu en pivot et cette qualité peut s'avérer particulièrement précieuse à Madrid pour aider le bloc parisien à remonter.

Notre avis : Icardi titulaire. Il le mérite et le PSG a trop besoin de lui. Le sortir du onze de départ pour ce match n'a aucun sens.

Mettre Neymar sur le banc ?

L'avantage

C'est paradoxalement l'option la plus naturelle. Déjà parce que le Brésilien revient tout juste d'une blessure qui l'a éloignée des terrains durant plus d'un mois et manque logiquement de rythme. Aussi parce que le trio Di Maria - Icardi - Mbappé a largement prouvé sa complémentarité et son efficacité ces dernières semaines. Les deux Argentins, buteurs vendredi face à Lille (2-0), sont dans une forme étincelante et le Français, s'il l'est un peu moins, reste dans un état physique nettement moins précaire que Neymar.

L'inconvénient

Ce n'est pas facile d'être l'entraîneur qui mettra un Neymar opérationnel sur le banc pour un match comme ça. En forme, le Brésilien est certainement l'un des trois meilleurs joueurs du monde. Et si Paris a misé la somme record de 222 millions d'euros sur lui, c'est justement pour le voir faire la différence sur ce type de rencontre. Bien sûr, le Brésilien a montré qu'il était loin de son meilleur niveau face à Lille. Mais son heure de temps de jeu était justement censée lui permettre de retrouver du rythme pour ce match face au Real. Et Neymar est ultra-motivé pour ce rendez-vous.

Notre avis : Neymar sur le banc. Il n'en sera que plus dangereux dans un rôle de joker.

Changer de système et passer au 4-2-3-1 ?

L'avantage

C'est le schéma qui permet d'aligner le plus d'éléments offensifs en même temps. Tuchel s'épargnerait un petit casse-tête avec la perspective de titulariser Angel Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé en soutien de Mauro Icardi. C'est difficile de trouver un meilleur quatuor offensif en Europe, par rapport à son talent comme à sa complémentarité. Il donne au PSG une force de frappe exceptionnelle. Et permet au passage de ménager les ego, à l'exception d'Edinson Cavani. Mais l'Uruguayen commence à en avoir l'habitude.

L'inconvénient

C'est un système extrêmement risqué, même si Paris est beaucoup mieux armé pour l'assumer depuis l'arrivée d'Idrissa Gueye. Le volume de jeu du Sénégalais autorise éventuellement un milieu à seulement deux récupérateurs mais le PSG serait plus exposé que dans son schéma préférentiel en 4-3-3. Compte tenu de la qualité des attaquants madrilènes, particulièrement redoutables en contre-attaque, et de la solidité retrouvée du club merengue dans l'entrejeu, passer du 4-3-3 au 4-2-3-1 serait un pari osé.

Notre avis : Le PSG doit rester en 4-3-3. Il est nettement plus performant dans ce système.

