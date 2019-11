Keylor Navas : 8

Sans sa grosse performance, le miracle n’aurait pas été possible. En première période, il s’est interposé sur des frappes lointaines (27e et 33e minute face à Toni Kroos, 38e face à Dani Carvajal). En deuxième, c’est de près qu’Isco a buté sur un superbe réflexe de son ancien coéquipier. Le portier parisien n’a pas pu faire grand-chose sur les deux buts madrilènes et s’est montré encore présent à la 86e. Dix arrêts au total.

En bref : Le meilleur parisien. Et de loin.

Juan Bernat : 5

Match paradoxal pour l’ancien du Bayern, mardi à Bernabeu. Son centre intéressant pour Mauro Icardi, dès la 9e minute, avait plutôt bien lancé sa rencontre. En défense, il a vite déchanté. Sur le premier but du Real (17e), venu de son côté, il recule trop longtemps face à Dani Carvajal. Mais sa montée est décisive sur l’égalisation de Pablo Sarabia (83e).

En bref : Un peu de tout.

Presnel Kimpembe : 3

Un ballon perdu dès la 4e minute, face au pressing de Toni Kroos, a lancé son match raté. Il a manqué d’engagement à plusieurs reprises, notamment face à Karim Benzema. Sur le premier but adverse, il est loin de Bernat et donc dans l’incapacité de le couvrir, mais c’est surtout bien joué de la part du Real. Sur le deuxième (79e), il est plus nettement fautif, en ne prenant pas Benzema au marquage.

En bref : En grande difficulté.

Thiago Silva : 5,5

Le capitaine parisien a surnagé en défense. Moins prompt qu’Isco sur l’ouverture du score, il est monté en puissance. En deuxième période, il a signé plusieurs interventions tranchantes, dans les pieds d’Eden Hazard à la 51e minute ou encore sur un ballon en profondeur à la 58e, d’un tacle glissé parfaitement maîtrisé. Il a compté dans ce 2-2 arraché.

En bref : Il peut dégager plus de sérénité encore, mais il a contribué à maintenir le vaisseau à flot.

Thiago Silva au duel avec MarceloGetty Images

Marquinhos : 4,5

Le moins dépassé des milieux parisiens lors du premier acte. Il a réalisé quelques bonnes passes entre les lignes et a su mettre le pied. Son positionnement très bas – à tel point qu’il semblait parfois défenseur central – a en revanche été symptomatique de la domination adverse, ce qui ternit sa copie.

En bref : Moyen moins.

Thomas Meunier : 5

Un match semblable à celui de l’autre latéral parisien. Très actif sur son flanc droit lors de l’entame de match, il a souffert, comme toute la défense du PSG. Surtout en deuxième période. Mais son centre pour Kylian Mbappé, qui permet à ce dernier de réduire l’écart à la 81e minute, lance l’épilogue surprenant de cette rencontre.

En bref : Pas très bon… mais décisif.

Idrissa Gueye : 3

Il a semblé perdu, à l’image du ballon que Toni Kroos lui a subtilisé à la 20e minute au milieu de terrain. En fin de première période, son intervention sur Marcelo aurait pu sauver son match, mais le penalty et le carton rouge pour Thibaut Courtois qui en ont découlé ont été annulés, en raison d’une poussette de sa part.

En bref : Le symbole du manque d’impact de Paris dans l’entrejeu.

Remplacé par Neymar à la mi-temps.

Neymar : 5

Son entrée à la pause a donné un coup de fouet au PSG, avec un coup-franc puis un corner rapidement provoqués. Il s’est ensuite, et très vite éteint, manquant de rythme… avant de se raviver, pesant sur la bonne fin de match parisienne.

En bref : Très loin de la grande forme, mais pas à la rue.

Neymar (PSG) devant Benzema (Real)Getty Images

Marco Verratti : 4,5

Dans le dur lors des 45 premières minutes, avec des ballons perdus dans l’entrejeu. L’imbroglio juste avant la pause a semblé le déconcentrer. Meilleur en deuxième période, mais cela ne sauve pas totalement son match.

En bref : Du mieux au fur et à mesure de la rencontre… mais on attend (bien) mieux.

Angel Di Maria : 4

Trop nonchalant sur certaines prises de balle, il a laissé échapper des occasions de contre, notamment en fin de premier acte, repris par Eden Hazard. Quelques bonnes passes pour Kylian Mbappé, mais globalement insuffisant, surtout par rapport à sa forme du moment.

En bref : Le plus inoffensif du trio de devant.

Remplacé par Julian Draxler, présent sur l’action du but du 2-2 (83e minute).

Mauro Icardi : 5

Il a été fidèle à son style : on le voit peu, mais cela peut faire bingo dès qu’on le touche. Le penalty qu’il avait provoqué, finalement annulé par la VAR, en avait attesté. Quelques déviations bien senties également, mais pas un grand match de sa part.

En bref : Ce n'était pas un match pour lui.

Remplacé par Pablo Sarabia, auteur d’un petit bijou pour égaliser.

Kylian Mbappé : 5,5

Dès le début du match, il a été le plus en vue des attaquants parisiens. Il a alors bien combiné avec Thomas Meunier, avant de perdre en influence jusqu’à l’heure de jeu, faisant preuve de déchet. Mais il a tenu la distance, pour repointer le bout de son nez dans le money-time, avec le concours de ce même Meunier. Son but n’est pas le plus beau de sa carrière, mais il témoigne de sa capacité à bien sentir les coups, et sa feinte de corps est utile sur l’égalisation.

En bref : Plutôt en jambes et surtout opportuniste.