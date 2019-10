Mécontent du jeu déployé par le Bayern depuis quelques semaines, le patron du club Karl-Heinz Rummenigge a sermonné ses joueurs mardi soir après la victoire poussive (3-2) contre Olympiakos au Pirée en Ligue des champions. "Je ne crois pas que la façon dont nous avons joué ce soir va nous offrir de grands succès cette saison, si nous ne redressons pas doucement la barre", a dit le président du directoire dans son traditionnel discours au banquet d'après-match, dont la vidéo a été postée sur le site du Bayern mercredi.

Cinquième match de rang avec au moins deux buts encaissés

Le Bayern, qui a investi cet été pour construire une équipe compétitive (Pavard, Hernandez, Coutinho, Perisic), a d'abord été mené 1-0 avant de marquer trois fois (doublé de Lewandowski et un but de Tolisso), puis de concéder un autre but à 11 minutes de la fin du match. C'était la cinquième fois consécutive, toutes compétitions confondues, que le champion d'Allemagne concédait deux buts. Depuis le début de saison, les Bavarois ont déjà perdu neuf points en huit rencontres de Bundesliga où ils restent sur une défaite à domicile et un nul.

"Nous jouons de façon un peu insouciante, et ça va finir par être un problème", a martelé Rummenigge, "je voudrais rappeler que lors des derniers matches, nous avons laissé filer des points importants contre des équipes du troisième tiers du classement".

L'ancienne gloire des années 70 et 80 a exhorté ses joueurs à se reprendre samedi pour la réception de l'Union Berlin, qui lutte pour son maintien : "Je voudrais vous demander d'entrer sur le terrain avec une grande concentration mais aussi une grande motivation, pour que nous prenions les trois points", a-t-il dit.

Avec trois victoires en trois matches, le Bayern est cependant tranquillement en tête de son groupe de Ligue des champions, avec cinq points d'avance sur Tottenham. En Bundesliga, il est troisième à une longueur des leaders Mönchengladbach et Wolfsburg.