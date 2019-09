L'UEFA a annoncé mardi que Saint-Pétersbourg accueillera la finale de la Ligue des champions 2021, une première pour la ville russe dont le club phare, le Zenit, participe régulièrement à la compétition. L'instance européenne a également annoncé que Munich, avec l'Allianz Arena, sera la ville hôte de la finale 2022 et que Londres, avec Wembley, sera celle de l'édition 2023.

En ce qui concerne la Ligue Europa, c'est la ville espagnole de Séville qui a été préférée à Tbilissi pour la finale 2021. Enfin, la Supercoupe d'Europe 2021 aura lieu à Belfast. Pour rappel, la prochaine finale de la C1 aura lieu en 2020 à Istanbul (stade olympique Atatürk), et celle de C3 à Gdansk, en Pologne.

Wembley habitué

C'est la 2e fois de son histoire, seulement, que la Russie accueillera donc la finale de la plus prestigieuse compétition européenne de clubs, après Moscou en 2008, au stade Loujniki, lors d'un match qui avait consacré Manchester United et Cristiano Ronaldo (le premier de ses cinq sacres dans la compétition).

La Gazprom Arena de Saint-Péterbourg, l'Allianz Arena de Munich et Wembley, à Londres, sont trois des stades qui, par ailleurs, accueilleront des matches de l'Euro-2020 l'été prochain. Le stade du Bayern Munich a déjà organisé la finale en 2012, où le club résident avait d'ailleurs été battu aux tirs au but par Chelsea (1-1, 4 tirs au buts à 3). Wembley est lui un habitué du rendez-vous, puisqu'il sera le théâtre de la remise de la Coupe aux grande oreilles pour la 8e fois de son histoire, la première remontant à 1963, et les deux dernières à 2011 et 2013.