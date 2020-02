Zlatan Ibrahimovic et Edgar Davids ne sont plus seuls. L'attaquant suédois et l'ancien milieu de terrain néerlandais ont été rejoints mercredi par Sergio Ramos dans le cercle des joueurs ayant récolté le plus de cartons rouges dans l'histoire de la Ligue des champions avec quatre exclusions.

Coupable d'avoir déséquilibré Gabriel Jesus après 86 minutes de jeu au stade Santiago Bernabéu, où le Real Madrid s'est incliné face à Manchester City (1-2), le défenseur espagnol s'est offert un nouveau record de cartons rouges, après celui de la Liga, où il a vu rouge à 20 reprises. Personne n'a fait mieux (ou pire, c'est selon), tout comme dans l'histoire du Real Madrid, maillot sous lequel le Sévillan totalise désormais 26 rouges en 576 matches. Sergio Ramos, viril mais pas toujours correct.