Si la Ligue des champions reprend, bonjour le casse-tête pour le PSG et Lyon

LIGUE DES CHAMPIONS – Alors qu'Edouard Philippe a annoncé que les sports professionnels ne pourront pas reprendre avant septembre, une question se pose : comment le PSG et Lyon vont-ils pouvoir défendre leurs chances si l'UEFA choisit d’aller au bout de la Ligue des champions 2019/2020.

C'est un sacré casse-tête qui s'annonce. Un de plus. Comment l'UEFA va faire pour boucler cette édition 2019-2020 de la Ligue des champions, option qu’elle privilégie toujours à cette heure ? Et surtout comment les clubs français, le PSG mais aussi Lyon, pourraient défendre leurs chances si l'instance européenne décidait de s’y tenir et d’aller au bout de son épreuve ? L'annonce du Premier ministre français Edouard Philippe sème le doute.

Ce mardi, lors de son discours à l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement français a précisé que "les grandes manifestations sportives ne pourront se tenir avant le mois de septembre". Il n'y aura donc pas de matches de football avant la fin de l'été dans l'Hexagone. Même à huis clos. Voilà pour la France.

Nasser Al-Khelaifi et Jean-Michel Aulas.

La France fait partie des exceptions pour le moment

L’UEFA a expliqué ces dernières semaines qu'elle espérait achever ses compétitions européennes - la Ligue des champions et la Ligue Europa - au mois d'août, au prix d'un calendrier chargé. Les dernières annonces peuvent la pousser à revoir ses plans. Il n'est cependant exclu de la voir poursuivre sur son idée initiale étant donné les enjeux colossaux sur le plan économique de la C1. Surtout que la France fait pour le moment partie des exceptions.

A l'inverse, d'autres championnats et non des moindres songent sérieusement à reprendre. En Allemagne, une reprise "mi-mai ou fin mai" est ainsi évoquée. Et la Premier League envisage elle aussi de relancer sa saison, à partir du 8 juin et à huis clos. L'UEFA pourrait surfer sur cela.

Comment faire pour les matches à domicile ? Le ministère des Sports laisse une porte ouverte

Alors quid du PSG, qualifié pour les quarts de finale, et de Lyon, qui doit encore disputer son huitième de finale retour face à la Juventus à Turin si la C1 se joue en août ? Le doute plane. Comment faire avec les matches à domicile ? Cela semble compliqué. Le ministère des Sports a toutefois ouvert une petite porte. Contacté par l'AFP, il a précisé qu'il ne pourrait pas y avoir de compétition "même à huis clos" avant fin juillet, laissant la possibilité de la tenue de certains matches en août. Ce qui pourrait arranger les affaires de Lyon et du Paris SG pour cette C1.

Dans tous les cas, il semble aussi difficile d'imaginer les clubs français aller disputer des rencontres hors des frontières hexagonales dans le contexte actuel. Le flou est donc total. L'UEFA va devoir vite statuer pour éclaircir tout cela. Et prendre la décision la plus juste possible. Tant sur le plan économique que de l'éthique.

