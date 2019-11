Les Tops

Trois matches au scenario complètement dingue

C'était les trois matches à ne surtout pas rater pour les férus d'émotions fortes. Trois matches où l'issue semblait inéluctable mais où l'invraisemblable s'est finalement produit. On pense d'abord à la victoire de Dortmund face à l'Inter (3-2), après voir été mené 0-2 à la pause. On pense surtout au nul improbable arraché par Chelsea face à l'Ajax (4-4) alors que les Blues avaient un retard de trois buts autour de l'heure de jeu (1-4). Après tout ça, on n'imaginait pas vous compter une nouvelle folie. Celle qui a gagné ce Dinamo Zagreb – Shakhtar Donetsk. Car la formation croate, qui menait 3-1 à l'entrée du temps additionnel de la deuxième période, a trouvé le moyen de se faire rejoindre et de concéder un nul surréaliste (3-3). Cruel pour certains, mais tellement jouissif pour d'autres. C'est aussi ça, le football qu'on aime !

Walker gardien : il a fait mieux qu'Ederson et Bravo

C'est une scène totalement inattendue qui s'est déroulée lors d'Atalanta – Manchester City. Claudio Bravo, qui avait remplacé à la pause Ederson blessé, a écopé d'un carton rouge (80e). Obligeant ainsi Kyle Walker, l'habituel latéral droit, à entrer en jeu au poste de gardien de but. Pour son baptême du feu, pour son tout premier ballon, il a dû repousser, un coup franc de Malinovskiy. En deux temps, avec un brin de maladresse. Mais avec concentration. Sa seule réelle intervention du match. C'est déjà une de plus qu'Ederson ou Bravo, qui n'ont pas fait le moindre arrêt dans ce match (1-1).

Kyle Walker a fini dans le but de Manchester CityGetty Images

Rodrygo réveille le Real

Jusque-là moribond, le Real Madrid a enfin fait honneur à son rang dans cette campagne de Ligue des champions. A Bernabeu, les Merengue ont étrillé Galatasaray (6-0). Et un homme a plus particulièrement brillé. Mais pas forcément le plus attendu. Il s'agit du jeune brésilien Rodrygo, à qui il n'a fallu que 6 minutes et 14 secondes pour s'adjuger le doublé le plus rapide de l'histoire de la compétition. Le prodige de 18 ans ne s'est pas arrêté là puisqu'il s'est offert un troisième but en toute fin de rencontre. Sans oublier sa passe décisive pour le premier but de Karim Benzema. Rodrygo est tout simplement impliqué dans 4 des 6 buts du Real.

Son, un doublé pour se racheter

On l'annonçait possible forfait ce mercredi. Encore beaucoup trop affecté par la terrible blessure qu'il a malencontreusement causée à André Gomes, dimanche dernier, sur le terrain d'Everton (1-1). Finalement, Heung-Min Son a tenu son rang à Belgrade. L'attaquant sud-coréen a même été le grand artisan de la victoire de Tottenham (0-4). Il s'est offert un doublé et a profité de sa première célébration pour adresser ses excuses après son geste malheureux.

Les Flops

Barça : la greffe Griezmann ne prend toujours pas

Recrue phare du mercato estival du Barça, Antoine Griezmann devait permettre au Barça de franchir un nouveau cap dans son expression offensive. De retrouver sa splendeur du temps de la MSN. Et trois mois après le début de saison, on en est encore bien loin. Investi dans le travail défensif, l'international français peine à faire briller ses statistiques. Avec seulement 4 buts et 3 passes décisives en Liga et aucun geste décisif en Ligue des champions. Et surtout, son entente avec Messi reste encore à peaufiner. Ce mardi lors du triste 0-0 contre le Slavia, les deux hommes ne se sont échangés que 5 passes.

Antoine Griezmann #17 of Barcelona reacts after a missed opportunity during the Barcelona V Slavia Prague, UEFA Champions League group stage match at Estadio Camp Nou on November 5th 2019 in Barcelona, SpainGetty Images

Lille plombé par une décision arbitrale

Le penalty égalisateur de Valence n'aurait certainement pas dû être accordé. Car, d'après le nouveau règlement de l'IFAB entré en vigueur au début de cette saison, la main de Fonte n'était pas répréhensible. La loi 12 précise désormais : "il n’y a en général pas faute si le ballon touche le bras ou la main d’un joueur directement depuis sa tête, son tronc ou sa jambe". C'est précisément ce qui est arrivé au défenseur portugais qui a d'abord touché le ballon avec sa hanche. Une décision malheureuse pour le LOSC qui s'est ensuite lourdement incliné (1-4). Sans cela, Lille n'aurait probablement pas vu les huitièmes de finale malgré tout. Mais il aurait peut-être pu entretenir un petit espoir.

Gabriel Jesus et Mbaye Diagne pas inspirés

Ils ont eu, tous les deux, l'occasion de rapporter des points à leur équipe. Mais ni Gabriel Jesus, ni Mbaye Diagne n'ont réussi à transformer leur penalty. Le Brésilien de Manchester City a manqué le break juste avant la pause en frappant au sol, assez nettement à côté, d'un bon demi-mètre (43e). Le Sénégalais de Bruges a lui frappé trop mollement, beaucoup trop loin du montant, pour espérer surprendre Navas (76e). Résultat, les Citizens ont dû se contenter d'un nul sur le terrain de l'Atalanta (1-1) et ne valident pas encore leur billet pour les huitièmes de finale. Et le club belge est revenu bredouille de son déplacement à Paris (1-0).